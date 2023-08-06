وزير الرى: إجراء دراسات بحثية متكاملة للاتزان المائى والبيئى لكل البحيرات

كتبت ــ أسماء نصار

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لمتابعة الدراسات والمشروعات التي تقوم بها أجهزة الوزارة المختصة بالبحيرات الشمالية "المنزلة - إدكو - مريوط - البرلس" والإجراءات والأعمال اللازمة للحفاظ على اتزانها المائى والبيئى.

واستعرض سويلم خلال الاجتماع مجهودات تطوير البحيرات والتى تتم بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، والاستمرار في تطوير بحيرة المنزلة وتحسين نوعية المياه بها، الأمر الذي ينعكس على تنمية الثروة السمكية وتأمين فرص عمل لعدد كبير من الصيادين وتحسين دخولهم .

كما تابع موقف الاتزان البيئي ببحيراتى إدكو ومريوط بمحافظة الإسكندرية، وإجراءات الحفاظ على المناسيب الآمنة وتحسين نوعية المياه بهما .

ووجه سويلم بإجراء دراسات بحثية متكاملة للاتزان المائى والبيئي لكل البحيرات الشمالية، تشتمل على قياس مؤشرات نوعية المياه بالبحيرات، وتحديث بيانات كميات مياه الصرف الزراعى التي تُلقى بهذه البحيرات، وأيضا دراسة مدى تأثير دخول مياه البحر المتوسط للبحيرات على الاتزان القائم بين المياه الجوفية العذبة والمياه المالحة فى الطبقات الأرضية تحت السطحية وتأثير ذلك على زيادة درجة الملوحة بالمياه الجوفية بشمال الدلتا .

وصرح سويلم، أنه وللعمل على تطوير وتنمية البحيرات الشمالية وتحسين نوعية المياه وزيادة الثروة السمكية بها.. فقد قامت هيئة حماية الشواطئ بتنفيذ عملية حماية وتكريك بوغازي أشتوم الجميل المغذيين لبحيرة المنزلة، وذلك لحماية هذه البواغيز من الإطماءات والحفاظ عليها مفتوحة بشكل دائم بما يسمح باستمرار حركة تبادل وتجديد المياه بين البحر المتوسط وبحيرة المنزلة، حيث تم تنفيذ أعمال حماية وإنشاء ألسنة ببوغازي الجميل 1 و 2 وبوغاز الصفارة ، وتطهير القنوات الشعاعية علي امتداد بوغازي الجميل 1 و 2 ، وتكريك المنطقة الممتدة جنوب مثلث الديبة (الصفارة) ، وتطهير قنوات الصفارة والرطمة والبط، وإنشاء حواجز معدنية وبوابات أسفل كوبري الجميل 1 وكوبري بوغاز الصفارة .

كما تم تنفيذ حائط بحري بطول 3 كيلو مترات كمرحلة أولي لحماية منطقة شرق حائط عزبة البرج بطوال أبو الروس ، وجاري استكمال إجراءات طرح المرحلة الثانية بطول 1.70 كيلو متر والمنتظر طرحها خلال شهر أغسطس الجاري ، على أن يتم تقييم الأعمال بالمرحلتين الأولي والثانية لاستكمال حماية المنطقة البالغ طولها الإجمالي حوالي 12 كيلو مترا وذلك لحماية المزارع السمكية بمنطقة طوال أبو الروس البالغ مساحتها 4500 فدان، وذلك في إطار التنسيق المستمر مع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية .