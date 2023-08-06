من هو رئيس محكمة استئناف طنطا الجديد ؟ .. تفاصيل

كتب أحمد إسماعيل

يتولى المستشار محمد حماد عبد الهادي محمد رئيس محكمة جنايات القاهرة ، رئاسة محكمة استئناف طنطا اعتبارا من يوم 19 سبتمبر المقبل، وذلك ضمن تشكيل رؤساء محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية الصادر فى يونيو الماضى.

الجدير بالذكر أن المستشار محمد حماد عبد الهادى قد أصدر العديد من الأحكام والقرارات في قضايا شغلت الرأى العام ومن أبرزها .

حكم محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادى ، بمعاقبة 5 من كوادر وعناصر تنظيم الإخوان ضمنهم معتز مطر، بالسجن المؤبد لكل منهم، مع وضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات تبدأ في أعقاب انتهاء مدة العقوبة المقضي بها وإدراجهم على قوائم الإرهابيين والكيانات الإرهابية، وذلك لإدانتهم بالتحريض على ارتكاب عمليات إرهابية ضد الدولة ومؤسساتها وتحبيذ للإرهاب والترويج له

وحكم محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي، بالإعدام شنقا بحق المتهم بقتل سيدة حرقا، وذلك بعد استطلاع رأى مفتي الجمهورية.

وفي يناير 2013 تنحى محمد حماد عبد الهادى، رئيس محكمة جنايات الإسكندرية، عن نظر قضية قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير.

يذكر أن مصر يوجد بها 8 محاكم استئناف وهى القاهرة، والإسكندرية، وطنطا، والمنصورة، وأسيوط، والإسماعيلية، وبني سويف، وقنا، وتتسع دائرة اختصاص بعض هذه المحاكم لتشمل المحاكم الابتدائية الموجودة في أكثر من محافظة كمأموريات بها.