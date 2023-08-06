مصرع عامل صدمه قطار بالبلينا جنوب محافظة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى البلينا المركزى جنوب محافظة سوهاج، عامل يبلغ من العمر 34 سنة جثة هامدة، وذلك على إثر اصطدام أحد القطارات به حال عبوره لشريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه بدائرة المركز تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة وصرحت بدفن الجثة عقب ورود تقرير مفتش الصحة.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بإصطدام إحدى القطارات بعامل يقيم بدائرة مركز شرطة البلينا مما نتج عنه إصابته والتي أودت بحياته تم نقل الجثة إلى المستشفى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا بورود محضر لمركز البلينا اً من قسم شرطة النقل المواصلات بسوهاج يتضمن إصطدام قطار " أسوان – القاهرة بالمدعو محمد ح ا ع 34 سنة عامل ومقيم بندر البلينا حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه بندر البلينا مما أدي إلـي وفاته متأثراً بإصابته بتر بالقدمين.

وبسؤال شقيقه المدعو "علي ح ا ع" 38 سنة صاحب مقهى ومقيم بذات الناحية أفاد بمضمون ما سبق ونفي الشبهة الجنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.