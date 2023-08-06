مصرع طفل بعد سقوطه من الطابق الرابع بأخميم فى سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

لقى طفل في الرابعة من العمر يقيم بدائرة مركز شرطة أخميم شرقى محافظة سوهاج مصرعه، وذلك عقب إصابته بنزيف بالمخ وكسر بقاع الجمجمة وتم نقله للمستشفى الجامعى، حيث تبين قيام الطفل بالقفز من الطابق الرابع رغبة في الخروج مع والده والذى رفض اصطحابه معه للخروج.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة طهطا يفيد بسقوط طفل من الطابق الرابع بدائرة المركز وتوفى عقب إصابته وتم نقله للمستشفى الجامعى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها أشرف عليه اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقاده العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الشرق وضباط وحدة المباحث بمركز شرطة أخميم بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي لمركز أخميم بوصول الطفل آدم م ع ا 4 ويقيم دائرة المركز مصاباً " بكسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ " إدعاء سقوط من علو وتوفي عقب وصوله

وبسؤال والده محمود ع ا ع 35 سنة عامل ووالدته آيه ع ح ع 23 سنة ربة منزل ويقيمان بذات العنوان أفادا بقيام نجلهما المذكور بالقفز من شرفة شقتهما بالطابق الرابع لرغبته في الخروج مع والده ورفض الأخير ذلك مما أدي إلي وفاته ونفيا الشبهة الجنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.