مصرع شاب وإصابة طالب فى حادث تصادم بالطريق الشرقى بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد الطريق الصحراوى الشرقى دائرة مركز شرطة أخميم شرقى محافظة سوهاج، وقوع مصادمة بين دراجة بخارية وسيارة نقل على الطريق نتيجة التخطى الخطأ نتح عن التصادم مصرع قائد الدراجة البخارية وإصابة مرافقه تم نقل إلجثة لمشرحة المستشفى والمصاب لتلقى العلاج.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بوقوع مصادمة على الطريق الزراعى الشرقى ووجود متوفى ومصاب وتم الدفع بالمعدات ورفع أثار الحادث وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها مدير إدارة المباحث الجنائية وقاده العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الشرق وضباط وحدة المباحث بمركز شرطة أخميم بوجود حادث تصادم ومتوفي ومصاب بالطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز أخميم حيث تبين أنه أثناء سير دراجة بخارية قيادة المدعو محمد م ع 21 سنة ومقيم دائرة المركز اختل مقود الدراجة بيده نتيجة التخطي الخاطئ وإصطدم بالمواجهه بالسيارة ربع نقل " قيادة المدعو علي ب ع ب 44 سنة سائق ومقيم دائرة مركز دار السلام.

نجم عن الحادث وفاة قائد الدراجة البخارية وإصابة مرافقة المدعو عبد الرحمن ف ه 13 سنة طالب ومقيم دائرة المركز " بكسر بالقدم اليسري - جروح متفرقة بالجسم " وبسؤال قائد السيارة بمضمون ما سبق تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة التي صحرت بدفن الجثة .