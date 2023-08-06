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محافظ الغربية يعقد اجتماعًا لمناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية بالمحافظة

الأحد، 06 أغسطس 2023 12:01 ص
محافظ الغربية يعقد اجتماعًا لمناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية بالمحافظة محافظ الغربية يعقد اجتماع
الغربية محمد طارق

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عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اجتماعا بمكتبه بديوان عام محافظة الغربية بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ ونجوى العشيري السكرتير العام للمحافظة و المهندس علي عبد الستار السكرتير المساعد للمحافظة والمهندس حاتم حسني مدير الإدارة الهندسية بالديوان العام والدكتورة ريهام غنيم مدير الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية.
 
واستعرض  رحمي خلال الإجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والخطة الاستثمارية للعام الجديد، موجها بسرعة بدء العمل  بها وكذلك سرعة  استكمال مشروعات خطة العام الماضي والانتهاء منها. 
 
وخلال الاجتماع تابع محافظ الغربية الموقف الحالي للمشروعات الجاري إنشائها  بمدن ومراكز المحافظة وكذلك أعمال التطوير التي يتم  العمل بها، كما ناقش موقف أعمال التطوير والتجميل التي تقوم بها المحافظة  بمدينة المحلة الكبرى ضمن توجيهات رئيس مجلس الوزراء للنهوض بالمدينة.
 
كما طالب بمتابعة  أعمال التشجير و تطوير الحدائق العامة بالمحافظة ضمن المبادرة الرئاسية  100 مليون شجرة، وشدد رحمي خلال الاجتماع على ضرورة المتابعة الدورية لتنفيذ كافة قرارات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء بكافة مراكز ومدن المحافظة والمصالح والمنشأت  الحكومية بها.

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