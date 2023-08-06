اليوم السابع
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ماذا يحدث عندما تقطع السكر من نظامك الغذائى؟

الأحد، 06 أغسطس 2023 12:00 ص
ماذا يحدث عندما تقطع السكر من نظامك الغذائى؟ تناول السكر
كتبت فاطمة خليل

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الإفراط في تناول السكر يكون له تأثيرات ضارة على صحتك، حيث يمكن أن يسبب السكر مشاكل صحية مثل:السمنة والسكري وأمراض القلب والاضطرابات الصحية المزمنة الأخرى كلها ناجمة عن الاستهلاك المفرط للسكر، لذا في هذا التقرير نتعرف على ما يفعله الإقلاع عن السكر بجسمك، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

ماذا يحدث عندما تقطع السكر من نظامك الغذائى؟

إنقاص الوزن

من غير المحتمل أن يؤدي تناول المزيد من السكر باعتدال إلى زيادة الوزن لكن الدراسات أظهرت أن الوجبات الغذائية الغنية بالسكر مرتبطة بالسمنة.

يعزز صحة القلب

ترتبط الدهون الثلاثية ، وهي نوع من دهون الدم ، بمستويات عالية في الوجبات الغذائية حيث تمثل السكريات المضافة أكثر من 20٪ من إجمالي السعرات الحرارية. قد يزداد خطر إصابتك بأمراض القلب إذا ارتفعت نسبة الدهون الثلاثية لديك.

يعزز صحة الأسنان

يمكن أن يؤدي تكسير السكر بواسطة بكتيريا الفم إلى تكوين حمض يأكل سطح الأسنان ، مما يؤدي إلى تسوس الأسنان. يمكن أن تتطور أمراض اللثة أيضًا من كثرة الجراثيم لأنها تسبب التهاب اللثة أو تهيجها.

يمكن أن يقلل من مخاطر الاكتئاب لديك

قد يكون لنظامنا الغذائي تأثير على كيفية عمل أدمغتنا، والذي بدوره قد يؤثر على شعورنا على سبيل المثال ، يرتبط تناول المنتجات الطازجة والحبوب الكاملة وغيرها من العناصر بانخفاض خطر الإصابة بأعراض الاكتئاب.

قد يعزز صحة الجلد ويقلل من حب الشباب

يمكن أن تعاني من التهاب في جميع أنحاء الجسم وزيادة في إنتاج الزهم ، وهو أحد مكونات البشرة الدهنية ، إذا كنت تستهلك الكثير من السكر قد تؤدي كمية الزهم الزائدة إلى ظهور حب الشباب.

يساعد في السيطرة على نسبة السكر في الدم

عندما ينتج البنكرياس كميات زائدة من هرمون الأنسولين لمواكبة ارتفاع نسبة السكر في الدم ، تتطور مقاومة الأنسولين قد يؤدي إلى داء السكري من النوع 2 ومقدمات السكري.

يقلل من احتمالية الإصابة بأمراض الكبد

تتمثل وظيفة الكبد في تكسير سكر الفركتوز الإضافي وتم ربط مرض الكبد الدهني بالإفراط في السكر المضاف، وفقًا للدراسات.
 

التوقف عن تناول السكر

قطع السكر في نظامك الغذائي

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