ماذا يحدث عندما تقطع السكر من نظامك الغذائى؟

الإفراط في تناول السكر يكون له تأثيرات ضارة على صحتك، حيث يمكن أن يسبب السكر مشاكل صحية مثل:السمنة والسكري وأمراض القلب والاضطرابات الصحية المزمنة الأخرى كلها ناجمة عن الاستهلاك المفرط للسكر، لذا في هذا التقرير نتعرف على ما يفعله الإقلاع عن السكر بجسمك، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".
تناول السكر
كتبت فاطمة خليل
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