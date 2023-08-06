كتبت فاطمة خليل

ماذا يحدث عندما تقطع السكر من نظامك الغذائى؟ إنقاص الوزن من غير المحتمل أن يؤدي تناول المزيد من يعزز صحة القلب ترتبط الدهون الثلاثية ، وهي نوع من دهون الدم ، بمستويات عالية في الوجبات الغذائية حيث تمثل السكريات المضافة أكثر من 20٪ من إجمالي السعرات الحرارية. قد يزداد خطر إصابتك بأمراض القلب إذا ارتفعت نسبة الدهون الثلاثية لديك. الإفراط في تناول السكر يكون له تأثيرات ضارة على صحتك، حيث يمكن أن يسبب السكر مشاكل صحية مثل:السمنة والسكري وأمراض القلب والاضطرابات الصحية المزمنة الأخرى كلها ناجمة عن الاستهلاك المفرط للسكر، لذا في هذا التقرير نتعرف على ما يفعله الإقلاع عن السكر بجسمك، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".من غير المحتمل أن يؤدي تناول المزيد من السكر باعتدال إلى زيادة الوزن لكن الدراسات أظهرت أن الوجبات الغذائية الغنية بالسكر مرتبطة بالسمنة.ترتبط الدهون الثلاثية ، وهي نوع من دهون الدم ، بمستويات عالية في الوجبات الغذائية حيث تمثل السكريات المضافة أكثر من 20٪ من إجمالي السعرات الحرارية. قد يزداد خطر إصابتك بأمراض القلب إذا ارتفعت نسبة الدهون الثلاثية لديك.