كشف غموض العثور على جثة طفلة مخنوقة داخل الزراعات بطهطا شمال سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط فرع بحث شمال محافظة سوهاج، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة طهطا شمال المحافظة من كشف غموض العثور على طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات جثة هامدة داخل الزراعات الخاصة بالذرة الشامية بناحية قرية الحريدية البحرية وحول رقبتها رباط حذاء ملفوف حول رقبتها حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عمها الذى يقيم بذات الناحية.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بورود بلاغ عن إختفاء طفلة في الخامسة من العمر تقيم بناحية قرية الحريدية البحرية دائرة مركز شرطة طهطا والعثور عليها جثة هامدة داخل الزراعات.

وعلى الفور ونظرا لما يشكله الحادث من خطر على الأمن العام تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقاده العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الشمال والعقيد وكيل الفرع والرائد مفتش مباحث مركز شرطة طهطا وضباط وحدة المباحث حيث تبين العثور علي جثة لطفله بزراعات الذرة دائرة مركز طهطا حيث تبين أن الجثة للطفلة حبيبه و ن م 5 سنوات وتقيم بذات الناحية حيث عثر عليها مسجاه بأرض زراعيه منزرعة بمحصول الذرة الشامية ملك المدعو عبد الشافي م ح ا 45 سنة عامل ويقيم بذات الناحية وبمناظرتها تبين أنها ترتدي كامل ملابسها.

وبفحص الجثة ظاهريا تم العثور على سحجه دائرية مكتملة حول الرقبة مع وجود رباط حذاء ملفوف حول رقبتها الأمر الذى أكد لدى والدتها دعاء ع ا م 30 سنة ربة منزل، وعمها أحمد ن م م 29 سنة عامل بناء ومقيمان بذات الناحية أتهما عم المجني عليها المدعو علاء ن م م 30 سنة عامل بناء ومقيم بذات الناحية بارتكاب الواقعة.

تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وأشار إلى قيامه بإصطحاب المجني عليها داخل أرض زراعيه وقام بخنقها بواسطة رباط حذاء والاستيلاء علي قرطها الذهبي " تم ضبطه بحوزته " القرط الذهبى قبل التصرف به وعلل ذلك لمروره بضائقه مالية تم محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.