قطع المياه عن مدينة شبين الكوم وضواحيها بالمنوفية لغسيل الشبكات غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، عن قطع المياه غدا الاثنين الموافق 7-8-2023م، عن مدينة شبين الكوم وضواحيها كفر المصيلحة وميت خاقان من الساعة 10 صباحا وحتي الساعة 2 ظهراً من نفس اليوم لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسئولى الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة.

وكان عقد الدكتور محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، اجتماعا مع العاملين بفرع منوف، في إطار تنفيذ تعليمات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بشأن العمل علي تنفيذ الإجراءات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، والتي من شأنها أن تسهم في ترشيد استهلاك الطاقة والتواصل المستمر والدائم مع المواطنين ، بحضور المهندس أحمد القواص رئيس فرع مياة منوف وعضو مجلس الإدارة .

وأكد على حرص الشركة علي تطبيق فكر ورؤية الدولة في ترشيد استهلاك الطاقة المستخدمة بمواقع العمل المختلفة والعمل علي تخفيض الإنارة على أسوار المحطات مع مراعاة الحفاظ على أمن وسلامة تلك المحطات مطالبا كل فرد بأن يبدأ بنفسه أولا بما يساهم في ترشيد استخدام موارد الشركة ويعود بالنفع علي الدولة.

وطالب، بضرورة أن يقوم كل فرد بمهام عمله والعمل على تقديم الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر وتوضيح وتبسيط الإجراءات وإنهاء المهام الموكلة بما يضمن جودة واستدامة الخدمة للمواطنين.

يأتى ذلك فى إطار جولاته الميدانية لمتابعة مايتم من أعمال داخل الأفرع التابعة والحفاظ على الاستثمارات التى تضعها الدولة فى مشروعات البنية التحتية وتوفير خدمة مياه الشرب والصرف الصحى لكافة المواطنين.