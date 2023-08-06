"قضايا الدولة" أقدم هيئة قضائية فى مصر.. تفاصيل

كتب أحمد إسماعيل

تساهم هيئة قضايا الدولة في إنعاش خزينة الدولة بما تتحصل عليه من خلال أحكام قضائية لصالح الحكومة، ويستعرض اليوم السابع في السطور التالية أبرز المعلومات عن هيئة قضايا الدولة.

1-تعد هيئة قضايا الدولة أقدم هيئة قضائية فى مصر حيث تم إنشائها قبل إنشاء المحاكم الأهلية بنحو 8 سنوات فى عام 1875.

2- هيئة قضائية مستقلة ناط بها القانون المصرى حماية المال العام والمطالبة به من الناحية المدنية فهي تمثل النيابة المدنية القانونية عن الدولة بسلطاتها قاطبة أمام القضاء في الداخل والخارج.

3- تعتبر هيئة قضايا الدولة حائطاً قانونياً منيعاً لصد الاعتداء على المال العام أو التعدى على مصالح الشعب المصري.

4-‏ نيط بها تسوية المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها.

5-من أبرز مهامها الرقابة الفنية على إدارات الشئون القانونية فى الجهاز الإداري للدولة، وإعداد وصياغة عقود الدولة.