رئيس وزراء سلوفينيا يقدر الأضرار الناجمة عن الفيضانات بأكثر من 500 مليون يورو

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قال رئيس وزراء سلوفينيا روبرت جولوب إن ثلثي أراضي سلوفينيا تضررت بالفيضانات المفاجئة في الأيام القليلة الماضية، ومن المرجح أن تتجاوز الأضرار الناتجة 500 مليون يورو.

ووصف جولوب - وفق ما نقلته مجلة بولتيكو الأوروبية - الفيضانات بأنها "أسوأ كارثة طبيعية" في تاريخ البلاد.

وأسفرت الفيضانات، التي بدأت مساء الخميس، عن انهيارات أرضية وما لا يقل عن ثلاثة قتلى حتى يوم الجمعة وجرفت منازل وتهدمت جسور وطرق وانقطعت إمدادات المياه في بعض أنحاء البلاد.

وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين - على منصة التدوين "إكس" (تويتر سابقا) - "من المفجع أن نتابع الدمار الذي سببته الفيضانات الهائلة في سلوفينيا. الاتحاد الأوروبي متضامن مع الشعب السلوفيني. سنحشد الدعم حسب الحاجة."

وقالت إن مفوضة الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات، وهي سلوفينية، موجودة بالفعل في ليوبليانا لمناقشة الوضع مع الحكومة السلوفينية.

وفي مؤتمر صحفي اليوم، قال ممثلون من وكالات البيئة والمياه السلوفينية إن حالة الطقس "تهدأ ببطء" ومع ذلك، أكد بيانهم أن "الوضع على الأرض خطير: الأنهار لا تزال تفيض

كما تم الإبلاغ عن فيضانات مفاجئة في النمسا المجاورة.

يأتي ذلك بعد أسابيع من فوضى الطقس في أوروبا. ويقول العلماء إن تغير المناخ سيؤدي إلى هطول أمطار شديدة أو فيضانات مفاجئة في بعض أجزاء العالم - على الرغم من أن هذه الأحداث لا تُعزى جميعها إلى ظاهرة الاحتباس الحراري.