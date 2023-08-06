خطة للتحول إلى الرى الحديث فى الأراضى الصحراوية وغرامات تبديد المياه للمخالفين

كتبت أسماء نصار

أكد الدكتور يسرى خفاجي رئيس قطاع تطوير الرى التابع لوزارة الموارد المائية والري، أن الوزارة وضعت إستراتيجية تُعطَى الأولوية للأراضي الصحراوية فى مجال التحول لنظم الرى الحديث، والتي يجب أن يتم استخدام نظم الرى الحديث بها طبقاً للقانون مع تطبيق غرامات تبديد المياه تجاه المخالفين ، والتحولِ للزراعة بإستخدام الري بالتنقيط في مزارع قصب السكر في زمام 325 ألف فدان والبساتين في زمام 750 ألف فدان.

أضاف خفاجي أنه تم البدء في تنفيذ منطقة تجريبية رائدة على ترعة بلوخر بمركز إدفو بمحافظة أسوان لتطوير مساحة منزرعة بمحصول قصب السكر من خلال تركيب نظم الرى الحديث بالتنقيط وتطوير المساقى الخاصة بالمنطقة وإنشاء روابط لمستخدمى المياه على تلك المساقى، وسوف يتم الإستفادة مستقبلاً من نتائج هذه التجربة الرائدة في تقييم التحول للرى الحديث بمزارع قصب السكر وقياس تأثير هذا التحول على كميات المياه والأسمدة المستخدمة وكمية وجودة المحصول المنتجة.

وتنفذ وزارة الرى مشروع حول "تعزيز الإستخدام المستدام للمياه في الزراعة" ممول من الحكومة اليابانية ، بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، و منظمة الأغذية والزراعة “الفاو” ، والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة “إيكاردا“ ، وجامعة توتوري اليابانية.

و يهدف المشروع إلى زيادة الإنتاجية الزراعية لأصحاب الحيازات الصغيرة وإستخدام الموارد الزراعية الطبيعية على نحو مستدام وتعزيز مهارات صغار المزارعين في تنفيذ ممارسات الإدارة الذكية للمياه ، وذلك في إطار إستراتيجية الوزارة والتي تتضمن التحول للرى الحديث فى الأراضى الرملية ومزارع قصب السكر والبساتين ، وتنفيذ أعمال تطوير للمساقى من خلال تحويلها إلى مواسير مضغوطة بنظام نقطة الرفع الواحدة مع إستخدام الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة تماشياً مع سياسة الدولة نحو التوسع في إستخدام الطاقة المتجددة الصديقة للبيئة.