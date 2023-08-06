حى الدقى يشن حملة إشغالات مكبرة بشوارع التحرير والسودان ومحى الدين أبو العز

كتبت - مرام محمد

شن حي الدقي حملة مكبرة على شوارع (محي الدين أبو العز والتحرير والسودان وميدان المساحة)؛ لرفع إشغالات الكافيهات والأكشاك والباعة الجائلين من الطريق العام، وذلك بناءً على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأسفرت الحملة تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي وتحت غطاء أمني من شرطة ومباحث المرافق، عن رفع كل إشغالات الكافيهات والأكشاك والباعة الجائلين من الطريق العام وإيداعها بمخازن الحي لتيسير حركة المشاة والمرور وتحقيق الانضباط بالشارع وردع المخالفين.

ووفقًا لخطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء وتخفيف الأحمال، شن الحي حملة مكبرة على الشوارع الرئيسية والفرعية لمتابعة التزام المحال التجارية والورش والكافيهات بمواعيد الغلق الرسمية، ومتابعة غلق إضاءة كل اللوحات الإعلانية وتخفيض إضاءة واجهات المحال وأعمدة الإنارة بالشوارع.

ومن ناحيته، شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على مواصلة جهود رصد المخالفات ورفع الإشغالات والمتابعة المستمرة على مدار اليوم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.