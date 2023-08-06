تنسيق الجامعات 2023.. قواعد يجب مراعاتها في التنسيق الإلكتروني

كتب محمد صبحى

كشف مكتب التنسيق عن القواعد التى يجب على طلاب الثانوية العامة 2023، مراعاتها عند تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكترونى، وذلك حتى يتم ترشيح الطالب للكلية التى يرغب الالتحاق بها وبما يتناسب مع مجموعه الحاصل عليه فى شهادة الثانوية العامة

وجاءت القواعد التى يجب على الطالب مراعاتها فى التنسيق الإلكتروني :- • يجب التأني عند كتابة الرغبات، وكتابة كافة فروع الكليات التى يرغب الطالب في الالتحاق بها.

• ضرورة الحفاظ على الرقم السري الخاص بتسجيل الرغبات، وعدم اطلاع أي شخص عليه.

• يجب الحذر من الكيانات الوهمية، وضرورة الالتزام بالجامعات والمعاهد المعتمدة الموجودة على موقع التنسيق، ووزارة التعليم العالي.

وكان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد وجه بإتاحة كافة المعلومات التي من شأنها مساعدة طلاب الثانوية العامة المصرية على الاستخدام السليم لموقع التنسيق الإلكتروني واختيار رغباتهم بدقة للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد، وذلك حين تنطلق أعمال التنسيق رسميًا.

وأوضح السيد عطا المُشرف على مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، أن التنسيق للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب شهادة الثانوية العامة المصرية، والشهادات المُعادلة (العربية والأجنبية) ومدارس المتفوقين والشهادات الفنية سيتم بشكل إلكتروني.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أن المركز الإعلامي للوزارة أعد حملة لتعريف وتوعية طلاب الثانوية العامة بكيفية التنسيق للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.