تنسيق الجامعات 2023 .. قائمة كليات ومعاهد تقبل طلاب الشعبة العلمية

كتب محمد صبحى

بعد الانتهاء من إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، وانطلاق تنسيق المرحلة الأولى للجامعات وفتح باب تسجيل الرغبات بموقع التنسيق الإلكترونى، ينشر "اليوم السابع" قائمة الكليات بالجامعات الحكومية، وكذلك المعاهد العليا والمتوسطة المعتمدة من وزارة التعليم العالى، والتى تقبل طلاب الثانوية العامة من الشعبة العلمية، وذلك بهدف مساعدة الطلاب فى التعرف على الكليات التى تقبل تخصص علمى علوم الناجحين فى مواد الفيزياء والكيمياء والأحياء.

. وانطلقت أمس السبت، أعمال تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد العليا والخاصة، حيث حدد الجدول الزمنى الذى أعلنه مكتب التنسيق برئاسة السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على أعمال مكتب التنسيق ، فتح موقع التنسيق الإلكترونى لطلاب الثانوية العامة الناجحين فى الدور الأول بداية من اليوم لتسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق وتستمر أعمال المرحلة حتى يوم الأربعاء المقبل