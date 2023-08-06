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تنسيق الجامعات 2023 .. قائمة كليات ومعاهد تقبل طلاب الشعبة العلمية

الأحد، 06 أغسطس 2023 10:43 ص
تنسيق الجامعات 2023 .. قائمة كليات ومعاهد تقبل طلاب الشعبة العلمية موقع التنسيق الإلكترونى
كتب محمد صبحى

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بعد الانتهاء من إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، وانطلاق تنسيق المرحلة الأولى للجامعات وفتح باب تسجيل الرغبات بموقع التنسيق الإلكترونى، ينشر "اليوم السابع" قائمة الكليات بالجامعات الحكومية، وكذلك المعاهد العليا والمتوسطة المعتمدة من وزارة التعليم العالى، والتى تقبل طلاب الثانوية العامة من الشعبة العلمية، وذلك بهدف مساعدة الطلاب فى التعرف على الكليات التى تقبل تخصص علمى علوم الناجحين فى مواد الفيزياء والكيمياء والأحياء.
 
وانطلقت أمس السبت، أعمال تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد العليا والخاصة، حيث حدد الجدول الزمنى الذى أعلنه مكتب التنسيق برئاسة السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على أعمال مكتب التنسيق ،  فتح موقع التنسيق الإلكترونى لطلاب الثانوية العامة الناجحين فى الدور الأول بداية من اليوم لتسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق وتستمر أعمال المرحلة حتى يوم الأربعاء المقبل .

وسجل الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية: 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29% فأكثر، ويبلغ عدد الطلاب 22304، وبالنسبة لطلاب الشعبة الهندسية: 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر، وعدد الطلاب: 15013، والشعبة الأدبية: 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر، ويبلغ عدد الطلاب 74923، وبذلك يكون الإجمالي 112240 طالب بالمرحلة الاولى للتنسيق .


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