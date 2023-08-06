اليوم السابع
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تعرف على مشروعات نفذتها الدولة المصرية لمواجهة تغير المناخ

الأحد، 06 أغسطس 2023 09:00 ص
تعرف على مشروعات نفذتها الدولة المصرية لمواجهة تغير المناخ ارشيفية ـ تغير المناخ
كتبت أسماء أمين

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نفذت الدولة المصرية خلال الفترة الماضية العديد من المشروعات لمواجهة ظاهرة تغير المناخ وتحقيق التعافى الأخضر، والتى جاءت ضِمن الخطة الاستثمارية للدولة فى مجالات النقل والتَنقُل النظيف .

 

أهم مشروعات التخفيف من تداعيات التغيرات المناخية 

1- القطار الكهربائي السريع
2- مترو الأنفاق
3- مشروع خطى مونوريل العاصمة الإدارية ومدينة 6 أكتوبر
4- الإدارة المستدامة للملوثات العضوية،
5- محطة توليد كهرباء باستخدام نظم الخلايا الفوتوفولطية بالغردقة
6- محطات كهرباء بطاقة الرياح (خليج السويس)
7- منظومة المخلفات الصلبة
8- إنشاء وتطوير المجازر الآلية
9- مشروع محطة تحلية مياه شرق مطروح (الرميلة 4 ) بطاقة 130/65 ألف م3/ يوم
10- محطة تحلية مياه البحر بشرم الشيخ بطاقة 30 الاف م3/يوم
11- توسعات محطة معالجة ثلاثية عرب أبوساعد بطاقة 250ألف م3/يوم
12- علاوة على محطة معالجة ثلاثية مرسي مطروح بطاقة 60/30 ألف م3/ يوم .
13- مشروعات مُواجهة الأمطار والسيول
14- مشروع تأهيل وزراعة 1.5 مليون فدان لتحقيق الأمن غذائى وتعويض تدهوّر وتآكل الأراضى فى الدلتا

نغير المناخ

القطار الكهربائى

مونوريل العاصمة الادارية

محطات تحليه المناخ



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