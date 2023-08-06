تعرف على مشروعات نفذتها الدولة المصرية لمواجهة تغير المناخ

كتبت أسماء أمين

نفذت الدولة المصرية خلال الفترة الماضية العديد من المشروعات لمواجهة ظاهرة تغير المناخ وتحقيق التعافى الأخضر، والتى جاءت ضِمن الخطة الاستثمارية للدولة فى مجالات النقل والتَنقُل النظيف .

أهم مشروعات التخفيف من تداعيات التغيرات المناخية

1- القطار الكهربائي السريع

2- مترو الأنفاق

3- مشروع خطى مونوريل العاصمة الإدارية ومدينة 6 أكتوبر

4- الإدارة المستدامة للملوثات العضوية،

5- محطة توليد كهرباء باستخدام نظم الخلايا الفوتوفولطية بالغردقة

6- محطات كهرباء بطاقة الرياح (خليج السويس)

7- منظومة المخلفات الصلبة

8- إنشاء وتطوير المجازر الآلية

9- مشروع محطة تحلية مياه شرق مطروح (الرميلة 4 ) بطاقة 130/65 ألف م3/ يوم

10- محطة تحلية مياه البحر بشرم الشيخ بطاقة 30 الاف م3/يوم

11- توسعات محطة معالجة ثلاثية عرب أبوساعد بطاقة 250ألف م3/يوم

12- علاوة على محطة معالجة ثلاثية مرسي مطروح بطاقة 60/30 ألف م3/ يوم .

13- مشروعات مُواجهة الأمطار والسيول

14- مشروع تأهيل وزراعة 1.5 مليون فدان لتحقيق الأمن غذائى وتعويض تدهوّر وتآكل الأراضى فى الدلتا