اليوم السابع
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تعرف على أوجه التعاون مع التشيك لتوطين صناعة النقل في مصر

الأحد، 06 أغسطس 2023 07:00 ص
تعرف على أوجه التعاون مع التشيك لتوطين صناعة النقل في مصر قطارات جديدة
كتب سيد الخلفاوى

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تعمل وزارة النقل على توطين الصناعات الخاصة بمعدات ووسائل النقل سواء السكة الحديد أو المترو أو غيرها، ومن بين الدول التي تتعاون معها مصر في مجال توطين صناعات النقل دولة التشيك وفى النقاط التالية نرصد أهم الاتفاقيات بين وزارة النقل والتشيك .

 

توقيع عقد تحديث وعمرة وإعادة تأهيل 280 جرار سكة حديد وعقد صيانة لمدة 15 سنة شامل قطع الغيار بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة سكودا التشيكية.

سيتم إقامة مصنع بها بمصر لتوطين صناعة جرارات وعربات السكك الحديدية وعربات مترو الأنفاق والترام بالإضافة الى توطين الصناعات المغذية لها في مصر.

 

لن يتم أى تعاقد جديد مستقبلا لشراء جرارات أو عربات سكك حديدية أو مترو أنفاق أو مونوريل من خارج مصر، بالتزامن مع تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتوطين صناعة الوحدات المتحركة بأنواعها المختلفة والصناعات المغذية لها فى مصر.


صناعة القطارات

المترو

توطين الصناعة

النقل

السكة الحديد



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