تعرف على أعراض الخلل الهرموني داخل الجسم

كتب حسام الشقويري

الهرمونات ضرورية لوظيفة الجسم الصحية. يمكن أن يؤدي عدم التوازن الهرموني إلى تعطيل قدرة الجسم على القيام حتى بأبسط المهام. تساعد الهرمونات على تنظيم التمثيل الغذائي ومعدل ضربات القلب والنوم والوظيفة الإنجابية والوظيفة الجنسية والنمو العام والنمو البدني والإجهاد ودرجة حرارة الجسم. يؤدي عدم وجود كمية متوازنة من الهرمونات إلى العديد من المشكلات الصحية. يمكن أن يتراكم بعضها بمرور الوقت ويمكن أن يؤدي إلى أمراض مزمنة. لذلك ، من الضروري أن تستجيب بنشاط لأي أعراض من عدم التوازن الهرموني وفقا لما نشره موقع healthifyme

الأعراض

صداع متكرر

حَبُّ الشّبَاب

تقلب المزاج

مشكلة النوم

ربح أو خسارة مفاجئة

فروة الرأس والجلد الدهنية أو الجافة

تعب

عدم انتظام الدورة الشهرية

التعرق المفرط

كثرة التبول

حساسية من الحرارة أو البرودة

مشكلة متكررة في حركة الأمعاء

الم المفاصل

وجه سمين

قلق

نمو الشعر الزائد

عدم التوازن الهرموني عند الإناث

أسباب عدم التوازن الهرموني ​1. نقص التغذية يحتاج جسمنا إلى أطعمة غنية بالعناصر الأساسية مثل الفيتامينات والمعادن. لذلك ، قد يؤدي عدم التوازن الغذائي إلى خلل هرموني. بالإضافة إلى ذلك ، يلعب نظامنا الغذائي دورًا مهمًا في الحفاظ على توازن الهرمونات. وبالتالي ، يجب علينا تزويد أجسامنا بالعناصر الغذائية الكافية لتعمل بشكل صحيح.



2. الإجهاد والقلق وإرهاق الغدة الكظرية تساعد الغدد الكظرية لدينا في إفراز هرمونات مقاومة الإجهاد. يؤثر الضغط المستمر على عقولنا وأجسادنا سلبًا على هذه الغدد. إنهم يعملون فوق طاقتهم ويفشلون في أداء وظائفهم بفعالية. نتيجة لذلك ، من المهم أن تأخذ قسطًا من الراحة والاسترخاء عندما نشعر بالتوتر. يجب على المرء الاتصال بالطبيب إذا حدث هذا بشكل متكرر.



3. استخدام العلاج بالهرمونات البديلة (HRT) وحبوب منع الحمل قد تساعد هذه العلاجات والحبوب في تحديد النسل. ومع ذلك ، فإن النساء اللائي يستخدمن العلاج بالهرمونات البديلة أو أقراص منع الحمل يجدن صعوبة في موازنة هرموناتهن. بالإضافة إلى ذلك ، تستمر الأعراض حتى بعد التوقف عن تناول الأدوية والعلاج التعويضي بالهرمونات. لذلك ، يجب عليك زيارة الطبيب قبل البدء في أي علاج أو دواء من هذا القبيل.



4. الإجهاد الكورتيزول هو هرمون ينتجه الجسم استجابة للتوتر. يسبب زيادة الكورتيزول متلازمة كوشينغ. بالإضافة إلى ذلك ، فإن الضغط المستمر يعرض جسمك لكميات عالية من الكورتيزول لفترة أطول. يؤثر على عدد الهرمونات الأخرى الموجودة في الجسم. يمكن أن يؤدي الإجهاد المزمن إلى ارتفاع ضغط الدم والإرهاق والأرق وزيادة الوزن.



تشخيص الخلل الهرموني قد يستخدم الطبيب أنواعًا مختلفة من الاختبارات لتشخيص اختلال التوازن الهرموني. تساعد الأعراض في تحديد المشكلة الأساسية المحتملة للجسم. لذلك ، من الضروري أن تصف الطبيب بشكل كامل جميع العلامات.

يعد فحص الدم أحد أكثر الطرق شيوعًا لتحديد مستويات الهرمون. يمكن لهذا الاختبار الكشف عن مستويات هرمون التستوستيرون والإستروجين والكورتيزول وهرمونات الغدة الدرقية. تشير اختبارات اللعاب أيضًا إلى مستوى الهرمونات في الجسم ويمكن أن تشير إلى مستويات هرمون الاستراديول والبروجسترون والتستوستيرون.