اليوم السابع
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تحريات لكشف ملابسات العثور على جثة شخص واستجواب زوجته فى الهرم

الأحد، 06 أغسطس 2023 09:48 ص
تحريات لكشف ملابسات العثور على جثة شخص واستجواب زوجته فى الهرم قوة أمنية- أرشيفية
كتب ــ بهجت أبو ضيف

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يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة تحريات مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه في الهرم، لبيان وجود شبهة جنائية في وفاته من عدمه، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل شقته بمنطقة الهرم، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال المعاينة ومناظرة الجثة، أنه فارق الحياة نتيجة تناوله مادة سامة.
 
تم استجواب زوجة المتوفي  لبيان وجود شبهة جنائية في وفاة الزوج من عدمه، وتحرر محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق. 
 

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