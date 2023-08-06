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المدارس تبدأ اليوم تسليم طلاب الثانوية العامة الشهادات المؤمنة.. صور

الأحد، 06 أغسطس 2023 10:00 ص
المدارس تبدأ اليوم تسليم طلاب الثانوية العامة الشهادات المؤمنة.. صور المدارس تسلم طلاب الثانوية العامة الشهادات المؤمنة
كتب ــ محمود طه حسين

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بدأت المدارس تسليم طلاب الثانوية العامة الشهادات المؤمنة بعد سداد 65 جنيها رسوما، فيما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الانتهاء من طباعة شهادات الثانوية العامة المؤمنة، على أن يتم تسليمها للطلاب بالمدارس اعتبارًا من اليوم الأحد 6 أغسطس 2023، علمًا بأنه تم تسليم النتيجة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عقب الإعلان الرسمي عنها.
 
وتؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على كل طلاب الثانوية العامة أهمية الحفاظ على الرقم السري المرفق مع الشهادة المؤمنة والذي يتم كتابته على موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات للالتحاق بالكليات، ولا يجوز أن يطلع عليه غير الطالب نفسه.
 
وتوضح الوزارة أن الرقم السري لطلاب الثانوية العامة لتسجيل الرغبات يتيح للطلاب حفظ خصوصية وسرية ما قام بترتيبه من كليات يرغب في الالتحاق بها.
 
المدارس-تسلم-طلاب-الثانوية-العامة-الشهادات-المؤمنة--(1)
المدارس-تسلم-طلاب-الثانوية-العامة-الشهادات-المؤمنة--(1)

المدارس-تسلم-طلاب-الثانوية-العامة-الشهادات-المؤمنة--(2)
المدارس-تسلم-طلاب-الثانوية-العامة-الشهادات-المؤمنة--(2)

المدارس-تسلم-طلاب-الثانوية-العامة-الشهادات-المؤمنة--(3)
المدارس-تسلم-طلاب-الثانوية-العامة-الشهادات-المؤمنة--(3)

 


التربية والتعليم

تسليم شهادات طلاب الثانوية العامة المؤمنة

شهادات طلاب الثانوية العامة 2023

اخبار مصر



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