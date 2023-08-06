المدارس تبدأ اليوم تسليم طلاب الثانوية العامة الشهادات المؤمنة.. صور

كتب ــ محمود طه حسين

بدأت المدارس تسليم طلاب الثانوية العامة الشهادات المؤمنة بعد سداد 65 جنيها رسوما، فيما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الانتهاء من طباعة شهادات الثانوية العامة المؤمنة، على أن يتم تسليمها للطلاب بالمدارس اعتبارًا من اليوم الأحد 6 أغسطس 2023، علمًا بأنه تم تسليم النتيجة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عقب الإعلان الرسمي عنها.

وتؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على كل طلاب الثانوية العامة أهمية الحفاظ على الرقم السري المرفق مع الشهادة المؤمنة والذي يتم كتابته على موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات للالتحاق بالكليات، ولا يجوز أن يطلع عليه غير الطالب نفسه.

وتوضح الوزارة أن الرقم السري لطلاب الثانوية العامة لتسجيل الرغبات يتيح للطلاب حفظ خصوصية وسرية ما قام بترتيبه من كليات يرغب في الالتحاق بها.