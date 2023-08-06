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السيطرة على حريق بكابينة كهرباء فى شارع حسن الوردانى بشبرا الخيمة

الأحد، 06 أغسطس 2023 07:56 ص
السيطرة على حريق بكابينة كهرباء فى شارع حسن الوردانى بشبرا الخيمة حريق - أرشيفية
القليوبية ــ إبراهيم سالم ـ نهى عبد النبى

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة علي حريق نشب بكابينة كهرباء بشارع حسن الورداني بمنطقة أرض المحلاوي دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالمديرية، يفيد ورود بلاغ لعمليات النجدة، بنشوب حريق بكابينة كهرباء بشارع حسن الورداني بمنطقة أرض المحلاوي دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة.
 
علي الفور جرى الدفع بسيارة إطفاء لموقع الحريق، وتم فصل التيار الكهربائي عن المنطقة، وتم السيطرة علي الحريق، وكذلك أعمال التبريد بموقع الحريق لمنع نشوب الحريق مرة أخرى، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق بكابينة كهرباء بشارع حسن الورداني بمنطقة أرض المحلاوي دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
 
 

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