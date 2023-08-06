السيطرة على حريق بسطح عقار دون حدوث إصابات بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج برئاسة مدير الإدارة من السيطرة على حريق نشب بوحدة الطاقة الشمسية بسطح أحد العقارات دائرة قسم أول سوهاج وذلك دون حدوث أي خسائر بالأرواح حيث تم الدفع بــ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق وأنتقلت القيادات الأمنية.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج يفيد بنشوب حريق بدائرة قسم شرطة أول سوهاج بخلية شمسية أعلى سطح أحد العقارات وتم الدفع بقوات الحماية المدنية والتي تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية ورئيس وحدة مباحث قسم أول سوهاج بنشوب حريق بوحدة الطاقه الشمسية بسطح عقار وتم الدفع بعدد " 3 " سيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده لم ينتج عن ذلك ثمة إصابات.

وبسؤال المدعو "محمد ا ب ش م" 39 سنة مالك العقار "مدير المستشفي " الموجود بالعقار بالطابقين الأول والثانى الأرضى والذى يقيم دائرة القسم أفاد بمضمون ما تقدم وأرجع سبب الحريق إلي ارتفاع درجات الحرارة وأضاف بإحتراق ألواح الطاقة الشمسية ونفي الشبهة الجنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.