اليوم السابع
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الرى: العمل عن بعد اليوم فى جميع قطاعات ومصالح وهيئات الوزارة

الأحد، 06 أغسطس 2023 10:57 ص
الرى: العمل عن بعد اليوم فى جميع قطاعات ومصالح وهيئات الوزارة المهندس محمد غانم المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري
كتبت أسماء نصار

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أكد المهندس محمد غانم المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري أنه يتم اليوم الأحد العمل عن بعد فى جميع قطاعات ومصالح وهيئات الوزارة التى لا تتعامل بشكل مباشر مع الجمهور، وذلك طبقا لطبيعة العمل بكل جهة من جهات الوزارة وتطبيقا لتوجهات الدكتور رئيس مجلس الوزراء بخصوص العمل على تخفيف  الاحمال الكهربائية خلال شهر اغسطس .
 
كما تقوم اجهزة الوزارة  بتنفيذ توجيهات الحكومة بترشيد إستهلاك الكهرباء خلال جميع أيام العمل والاعتماد على الاضاءة الطبيعية بالمكاتب وتقليل استخدام الاجهزة والمصاعد وأجهزة التكييف بما لا يؤثر على سير منظومة العمل.
 
 

وزارة الرى

الكهرباء

ترشيد الكهرباء

وزارة الموارد المائية والري



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