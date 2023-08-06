ارتفاع واردات الولايات المتحدة من النفط لتصل إلى 6.4 مليون برميل يوميا

كتبت مروة الغول

ارتفعت واردات الولايات المتحدة الأمريكية من النفط الخام خلال شهر مايو 2023 بنسبة %0.9 لتصل إلى حوالي 6.4 مليون برميل يوميا، بينما انخفضت صادراتها من النفط الخام بنسبة %1.2 لتبلغ حوالي 4.2 مليون برميل يوميا وذلك وفقا للنشرة الشهريةحولالتطوراتالبتروليةبالأسواقالعالمية لمنظمة"أوابك".

وأشار التقرير إلى انخفاض واردات الولايات المتحدة الأمريكية من المنتجات النفطية خلال شهر مايو 2023 بنسبة 8.3% لتصل إلى حوالي 2 مليون برميل يوميا، بينما ارتفعت صادراتها من المنتجات النفطية بنسبة 2.5% لتبلغ حوالي 6.2 مليون برميل يوميا.

وارتفع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخرى خلال شهر مايو 2023 بمقدار 49 ألف برميل/يوم مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى 9.327 مليون برميل/يوم و يتوقع ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخرى خلال شهرى يونيو ويوليو 2023 ليصل إلى 9.376 مليون برميل يوميا .