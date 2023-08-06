اليوم السابع
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ارتفاع واردات الولايات المتحدة من النفط لتصل إلى 6.4 مليون برميل يوميا

الأحد، 06 أغسطس 2023 03:00 ص
ارتفاع واردات الولايات المتحدة من النفط لتصل إلى 6.4 مليون برميل يوميا نفط - ارشيفية
كتبت مروة الغول

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ارتفعت واردات الولايات المتحدة الأمريكية من النفط الخام خلال شهر مايو 2023 بنسبة %0.9 لتصل إلى حوالي 6.4 مليون برميل يوميا، بينما انخفضت صادراتها من النفط الخام بنسبة %1.2 لتبلغ حوالي 4.2 مليون برميل يوميا وذلك وفقا للنشرة الشهريةحولالتطوراتالبتروليةبالأسواقالعالمية لمنظمة"أوابك".
 
وأشار التقرير إلى انخفاض واردات الولايات المتحدة الأمريكية من المنتجات النفطية خلال شهر مايو 2023 بنسبة 8.3% لتصل إلى حوالي 2 مليون برميل يوميا، بينما ارتفعت صادراتها من المنتجات النفطية بنسبة 2.5% لتبلغ حوالي 6.2 مليون برميل يوميا.
 
وارتفع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخرى خلال شهر مايو 2023 بمقدار 49 ألف برميل/يوم مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى 9.327 مليون برميل/يوم و يتوقع ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخرى خلال شهرى يونيو ويوليو 2023 ليصل إلى 9.376 مليون برميل يوميا .
 

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