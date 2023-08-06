إصابة 26 شخصا إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالقاهرة الجديدة

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب 26 شخصاً فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل يقل عمال بالقاهرة الجديدة، وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان البلاغ، وتم رفع حطام الحادث بالكامل .

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل يقل عمال بنطاق القاهرة الجديدة، وعلى الفور دفع مرفق الإسعاف بـ 10 سيارات إلى مكان البلاغ، ونقل المصابين إلى مستشفى بدر لتلقى العلاج اللازم باجمالى 26 مصاباً.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية واتخاذ الإجراءات القانونية نحو الواقعة .