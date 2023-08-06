كتب - إسلام سعيد

ننشر أسعار الدواجن اليوم الأحد 6 أغسطس 2023 عقب تحرك طفيف في الأسعار، وسجلت أسعار الدواجن بسوق الجملة 64 جنيها للكيلو، ويصل سعر كيلو الدواجن للمستهلك بين 70 جنيها إلى 73 جنيها حسب المنطقة، فى حين شهد سعر كرتونة البيض استقرارا ملحوظا.

وسجل سعر كيلو الوراك من الفراخ البيضاء 74 جنيها والبانية 180 جنيها، فى حين سجل الساسو 100 جنيه، والكتكوت الأبيض 9 جنيهات، والكتكوت الساسو 10 جنيهات، والأمهات البيضاء 52 جنيها مقابل 58 جنيها.

وسجل سعر كرتونة البيض مستويات 103 جنيهات لكرتونة البيض الأبيض تسليم أرض المزرعة، والبيض البلدى 114 جنيها. والبيض الأحمر 105جنيهات فى الجمل.