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أسعار الخضراوات فى الأسواق اليوم.. الطماطم تسجل 6 جنيهات

الأحد، 06 أغسطس 2023 07:00 ص
أسعار الخضراوات فى الأسواق اليوم.. الطماطم تسجل 6 جنيهات طماطم
كتب - إسلام سعيد

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ننشر أسعار الخضراوات فى الأسواق اليوم الأحد 6 أغسطس 2023، حيث سجل سعر الطماطم من 6 إلى 9 جنيهات وسجل سعر البطاطس 6 إلى 9 جنيهات، والبصل بسعر من 12 إلى 16جنيها، والكوسة من 4 إلى 7جنيهات.
 
وسجل سعر الجزر 7 جنيهات، والفاصوليا من 14 إلى 16 جنيها، والباذنجان البلدى 7 جنيهات، والرومى من 4 إلى 6 جنيهات، والباذنجان الأبيض 6 إلى 9 جنيهات والفلفل الرومى 9 إلى 14 جنيها والفلفل الصوب 14 جنيها والفلفل الحامى 8 إلى 11 جنيها.
 
وبلغ سعر كيلو الفلفل الألوان من 14 إلى 20 جنيها، والملوخية 5 جنيهات، والخيار من 9 إلى 12 جنيها، والخيار البلدى من 6 إلى 9 جنيهات، والبامية 24 و 30 جنيها، فيما بلغ سعر القلقاس من 5 إلى 9 جنيهات، والثوم من 18 إلى 24 جنيها.
 
يشار إلى أن هذه الأسعار تعبر عن أسعار سوق الجملة فى القاهرة الكبرى ويضاف إليها تكاليف النقل ومكاسب التجار بنسبة 10 إلي 15% حسب كل منطقة.

طماطم

اسعار الطماطم

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