9 مشروعات تديرها وزارة البيئة .. تعرف عليها

كتبت منال العيسوى

تدير وزارة البيئة عددا من المشروعات المرتبطة بالعديد من القطاعات ، بينها مشروعات انتهت وأخرى مازال العمل جاريا بها ويصل عددها لـ 9 مشروعات، طبقا لتصريحات وزيرة البيئة، والصفحة الرسمية للوزارة.

خلال هذا التقرير نرصد أهم المشروعات التسع الجارى تنفيذهم، أبرزها مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ فى القاهرة الكبرى، و مشروع إدراج صون التنوع البيولوجى واستخدامه المستدام فى تنمية السياحة، و مشروع الإبلاغ الوطني الرابع لمصر، ومشروع تعزيز القدرات الوطنية لتحسين المشاركة العامة من أجل تنفيذ اتفاقيات ريو، ومشروع وحدة الدعم المؤسسي لبروتوكول مونتريال لحماية طبقة الأوزون، ومشروع البرنامج البيئى للتعاون المصرى الايطالى المرحله الثالثه، ومشروع حماية صحة الإنسان والبيئة من الإطلاقات غير المقصودة للملوثات العضوية الثابتة النابعة من الحرق والحرق المكشوف من ادوات الرعاية الطبية والنفايات الإلكترونية، ومشروع برنامج التحكم في ا لتلوث الصناعي – المرحلة الثالثة، ومشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة.

وعن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ فى القاهرة الكبرى، يهدف مشروع "إدارة تلوث الهواء والتغير المناخي في القاهرة الكبري" والممول من البنك الدولي إلى تحسين نوعية الهواء من خلال الحد من الانبعاثات المختلفة من القطاعات الحيوية، وزيادة القدرة على مقاومة تلوث الهواء في القاهرة الكبرى، وتقليل تركيزات الملوثات، وخاصة ذات التأثير الأكثر ضررا بالصحة والاقتصاد والاستدامة بكافة أنواعها، وذلك من خلال وضع خطة متكاملة لإدارة نوعية الهواء والمناخ خلال مكونات المشروع.

ويتكون المشروع من خمس مكونات رئيسية هي، حيث المكون الأول: تعزيز نظام دعم اتخاذ القرارات بشأن نوعية الهواء، والمكون الثاني: دعم تفعيل الخطط الرئيسية لإدارة المخلفات الصلبة في القاهرة الكبرى، اما المكون الثالث: خفض انبعاث مركبات هيئة النقل العام، والمكون الرابع: تغيير السلوكيات ورفع الوعي والتواصل، والمكون الخامس: إدارة المشروع والرصد والتقييم.