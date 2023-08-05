7 علامات غير عادية يمكن أن تظهر في فمك تدل على نقص فيتامين ب12

كتبت إيناس البنا

فيتامين ب 12 عنصر غذائي مهم للجسم يساعد على تصنيع خلايا الدم الحمراء. كما أنه يحافظ على عمل نظامك العصبي بشكل صحيح، ومع ذلك ، فإن وجود مستويات منخفضة باستمرار قد يكون ضارًا في حالة ظهور أي من هذه الأعراض.

يحدث نقص فيتامين ب 12 أو ب 9 عندما ينتج الجسم خلايا دم حمراء كبيرة بشكل غير عادي لا يمكنها العمل بشكل طبيعي بسبب نقص فيتامين ب 12 أو حمض الفوليك، تستخدم خلايا الدم الحمراء مادة كيميائية تعرف باسم الهيموغلوبين لنقل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، عندما يكون هناك عدد قليل بشكل غير طبيعي من خلايا الدم الحمراء أو عدد قليل بشكل غير طبيعي من جزيئات الهيموجلوبين لكل خلية دم حمراء ، تُعرف هذه الحالة بفقر الدم.

أعراض نقص فيتامين ب 12

وفقا لموقع "webmd"، يمكن أن تنجم مجموعة متنوعة من الأعراض عن فقر الدم الناجم عن نقص فيتامين ب 12 أو نقص حمض الفوليك، غالبًا ما تظهر بشكل تدريجي ، ولكن إذا تركت المشكلة مُعالجة ، فقد تزداد سوءًا، سواء كانت ناتجة عن نقص فيتامين ب 12 أو نقص حمض الفوليك ، فإن معظم الأعراض هي نفسها.

تم إدراج تشقق الشفتين ، والمظاهر الفموية ، والحمامي وانخفاض عدد السكان في اللسان ، والبقع الحمراء المنتفخة خارج الشفتين على أنها أكثر العلامات والأعراض شيوعًا لنقص فيتامين ب 12 في دراسة حديثة. دعنا نلقي نظرة أفضل على هذه العلامات ونفهم كيف يمكنك اكتشافها في مراحلها المبكرة.

تشقق الشفتين

التهاب الشفتين، وهو اسم آخر للشفاه المتشققة، هو حالة شائعة تتميز بالجفاف والاحمرار وتشقق الشفاه، غالبًا ما يحدث كدليل على أوجه القصور، الأشخاص الذين يعانون من حالات تضعف الامتصاص الغذائي، مثل مرض كرون والتهاب المعدة المزمن والداء البطني ، معرضون للخطر بشكل خاص.

الطفح الجلدي في الفم

يعد الطفح الجلدي وعدوى اللسان ثاني أكثر الأعراض شيوعًا لنقص فيتامين ب 12.

التهاب زاوية الشفاه

تشمل العلامات الفموية لنقص فيتامين ب 12 التهاب الشفة الزاوي ، أو عدم ارتياح في الفم أو الشفة بسبب انخفاض مستويات فيتامين ب 12.

تلون وحرقان اللسان

يعتبر اللسان المنتفخ واللحمي ، وكذلك الإحساس بالحرقان ، وتغير اللون ، والآفات في جميع أنحاء الفم ، علامات فموية إضافية لنقص فيتامين ب 12 .

بقع حمراء منتفخة

يمكن أن يتسبب نقص فيتامين ب 12 أيضًا في تورم مناطق حمراء على الجزء الخارجي من الشفاه عند الزوايا. وهو اضطراب التهابي يمكن أن يستمر لبضعة أيام أو يكون مشكلة مزمنة ويمكن أن يحدث في أحد جانبي الفم أو كلاهما.

لسان أحمر

يصف مصطلح "التهاب اللسان" التهاب اللسان الذي ينتج عنه تورم واحمرار وألم. يتميز بلسان لامع قد يكون أملسًا أو مؤلمًا، يمكن أن يتورم اللسان الملتهب بشدة ويصبح أحمر ومؤلمًا ، مما قد يؤثر على طريقة حديثك أو تناولك للطعام.

قرحة الفم

في بعض الأحيان يمكنك أيضًا ملاحظة تقرحات الفم عند المعاناة من هذا النقص، قد يظهر نقص فيتامين ب 12 أحيانًا على شكل تقرحات في الفم أو اللسان، يمكن أن يتسبب نقص فيتامين ب 12 في تكوين خلايا دم حمراء كبيرة بشكل غير عادي لا تعمل بشكل صحيح ، مما قد يؤدي إلى فقر الدم. لذلك ، قد ينتج عن النقص مجموعة كبيرة من الأعراض ، بما في ذلك تقرحات الفم.

أعراض أخرى لنقص فيتامين ب 12

بصرف النظر عن التغييرات الكبيرة في فمك ، يمكن للمرء أيضًا ملاحظة العلامات والأعراض المذكورة أدناه لنقص فيتامين ب 12: