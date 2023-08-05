5 شركات بالبورصة ترفع رأسمالها بقيمة 11.52 مليار جنيه خلال يوليو

كتب هانى الحوتى

رفعت 5 شركات مدرجة بالبورصة المصرية، رأس مالها بقيمة 11.52 مليار جنيه خلال جلسات شهر يوليو ليرتفع إجمالي رؤوس أموال شركات البورصة منذ بداية العام إلى 20.9 مليار جنيه.

وزودت 5 شركات بالبورصة رأسمالها وهي الدولية للمحاصيل الزراعية، وارابيا انفستمنتس هولدنج، واودن للاستثمارات المالية، وبلتون المالية القابضة، ومجموعة إي إف جي القابضة من 84 مليون سهم إلى 92.4 مليون سهم بقيمة 16.8 مليون جنيه للأولى، ومن 1.349 مليار سهم إلى 1.416 مليار سهم بقيمة 20.2 مليون جنيه للثانية، ومن 104 ملايين سهم إلى 500 مليون سهم بقيمة 23.1 مليون جنيه للثالثة، ومن 463.5 مليون سهم إلى 5.463 مليار سهم بقيمة 10 مليارات جنيه للرابعة، ومن 1.167 مليار سهم إلى 1.459 مليار سهم بقيمة 1.459 مليار جنيه للخامسة.

وكانت البورصة المصرية، قد سجلت زيادة في رؤوس أموالها بلغت 30.2 مليار جنيه خلال عام 2022، و20 مليار جنيه خلال عام 2021، و8.7 مليار جنيه خلال عام 2020 لعدد 37 شركة، و10.3 مليار جنيه لعدد 54 شركة خلال عام 2019، ونحو 27.6 مليار جنيه لعدد 59 شركة خلال عام 2018، 4.8 مليار جنيه خلال الفترة من أغسطس إلى ديسمبر عام 2017 لعدد 22 شركة.

البورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.

ويساهم الطرح بالبورصة، في توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.