5 أطعمة تسبب الغازات وانتفاخ البطن أبرزها الفشار

كتبت فاطمة خليل

تشتهر بعض الأطعمة بإنتاج الغازات الزائدة في الجهاز الهضمي مما يؤدي إلى انتفاخ البطن، في هذا التقرير نتعرف على خمسة أطعمة شائعة قد تسبب الغازات و بعض النصائح لتقليل آثارها على الجهاز الهضمي، بحسب موقع هيلث شوت. إن وجود جهاز هضمي يعمل بشكل جيد أمر بالغ الأهمية للصحة العامة ومع ذلك ، يعاني العديد من الأفراد من مشاكل متعلقة بالغازات يمكن أن تعطل الحياة اليومية وتسبب عدم الراحة. الأطعمة التي يمكن أن تسبب الغازات وانتفاخ البطن ​1. الفشار الفشار هو وجبة خفيفة محببة ، ولكن محتواه العالي من الألياف يمكن أن يكون مشكلة لبعض الأفراد. عندما يقوم الجسم بتفكيك الألياف الموجودة في الفشار ، فإنه يطلق غازات مسببة الانتفاخ. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن لطبيعة الفشار الخفيفة والمتجددة الهواء أن تدخل هواء إضافيًا في الجهاز الهضمي أثناء تناوله.

الحل: لجعل الفشار أكثر ملاءمة للجهاز الهضمي ، حاول إضافة الدهون الصحية مثل زيت الزيتون أو زيت جوز الهند لإبطاء عملية الهضم. يمكن أن يساعد رش بعض التوابل اللطيفة مثل الكمون أو الكركم على تحسين الهضم. تذكر أن تمضغ الفشار جيدًا لتقليل كمية الهواء التي تبتلعها. 2. سلطة نيئة في حين أن السلطات غالبًا ما يُنظر إليها على أنها خيار صحي ، إلا أن السلطات النيئة يمكن أن تكون قاسية على الجهاز الهضمي ، خاصةً لمن لديهم أمعاء حساسة. تحتوي الخضار النيئة على مركبات مثل الكبريت التي يمكن أن تؤدي إلى رائحة الغازات والانتفاخ.

الحل: لتسهيل هضم السلطات ، فكر في تقليب بعض الخضار أو طهيها بالبخار قبل إضافتها إلى سلطتك. تعمل هذه العملية على تفكيك بعض المكونات التي يصعب هضمها ، مما يجعلها ألطف على أمعائك. اختر تسخين التوابل مثل الزنجبيل أو الفلفل الأسود في صلصة السلطة للمساعدة على الهضم. 3. مضغ العلكة يمكن أن يكون مضغ العلكة مساهماً مخادعًا في الغازات والانتفاخ. أثناء مضغ العلكة ، تبتلع المزيد من الهواء ، والذي يمكن أن يتراكم في الجهاز الهضمي ويؤدي إلى الشعور بعدم الراحة.

الحل: قلل من عادة مضغ العلكة ، خاصة إذا كنت تميل إلى ابتلاع الهواء أثناء القيام بذلك. بدلًا من ذلك ، جرب النعناع الخالي من السكر إذا كنت بحاجة إلى إنعاش أنفاسك أو إيجاد طرق بديلة لإبقاء فمك مشغولًا. ٤. البصل يضيف البصل نكهة للعديد من الأطباق ، ولكنه يحتوي أيضًا على الفركتانز ، وهو نوع من الكربوهيدرات يصعب على بعض الناس هضمه. عندما تتحلل هذه الفركتان ، يمكنها إنتاج غاز في الجهاز الهضمي.

الحل: إذا كنت تحب البصل ولكنك تعاني من الغازات والانتفاخ بعد تناوله ، ففكر في طهيه جيدًا. تعمل عملية الطهي على تفتيت الفركتان ، مما يجعل البصل أكثر تحملاً لأمعائك. بدلًا من ذلك ، جرب استخدام الأعشاب مثل الثوم أو الكراث ، والتي تحتوي على محتوى أكثر اعتدالًا من الفركتان.



5. التفاح والخوخ تحتوي الفاكهة مثل التفاح والخوخ ، خاصة عند تناولها نيئة ، على نسبة عالية من الفركتوز ، وهو نوع من السكر يمكن أن يؤدي إلى إنتاج الغازات.

الحل: يمكن أن يساعد طهي هذه الفاكهة أو طبخها على تكسير الفركتوز ، مما يجعلها أقل عرضة للتسبب في الغازات. بالإضافة إلى ذلك ، قد يكون اختيار الفواكه ذات المحتوى المنخفض من الفركتوز ، مثل التوت ، خيارًا أكثر ملاءمة لبعض الأفراد.