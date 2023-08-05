‫ وزارة الرى: الانتهاء من تنفيذ حوالى 25 محطة العام الماضى

كتبت أسماء نصار

تواصل وزارة الموارد المائية والرى، إحلال وتجديد محطات الرى والصرف القائمة أو إنشاء محطات جديدة بمعرفة مصلحة الميكانيكا والكهرباء لخدمة قطاعات الزراعة واستصلاح الأراضى والوفاء بالاحتياجات المائية المختلفة.

وأوضح تقرير لوزارة الرى أنه تم خلال العام المائى الماضى الانتهاء من تنفيذ العديد من مشروعات إنشاء محطات الرفع مثل محطات "الحارس - سهل جنوب الحسينية - بنى حميل - طابيه العبد - قوته - السلسله الجديدة - الغرق السلطانى 1 و 2 و3 - فارسكور الجديدة - الفارما الجديدة - سيدمنت أ - البطس الجديدة - بنى صالح الجديده - دير السنقورية - مصرف 7 - المراشدة الجديدة - الخيرى والدشودى وتروجا وشريشرا - بحر البقر الرئيسية - شادر عزام - جنوب بورسعيد الجديدة - اسنا 1 الجديدة " لتصل الى نحو 25 محطة ، وجارى تجارب التشغيل لمحطتى تل العمارنه 1-2 وإحلال وتجديد محطة التحرير بمحافظة البحيرة .

تعتبر مصلحة الميكانيكا والكهرباء من أقدم وأعرق المصالح الحكوميه حيث يعود انشأئها في صورتها الأولى منذ عهد محمد علي باشا الذي تولي الولاية في مصر خلال الفترة من 1805 حتي 1848 والذي خطط لإنشاء صناعات قوية وإقامة أسطول بحري قوي يناسب طموحاته فكان إنشاء الورش الأميرية لتكون الجهاز الذي يلبي احتياجاته في تصنيع البنية الأساسية لهذه المشروعات الضخمة ً, وكانت الورش في بدايتها عبارة عن اقسام الحدادة والسباكة والإنشاءات الحديدية والسروجيه والنجارة بجانب قسم الرسم .

و فى عصر إسماعيل باشا بدأ عصر النظام الحكومي المستقر في مصر فهو أول من كلف نوبار باشا بتشكيل مجلس النظار والذي تطور مع الزمن وأصبح بعد ذلك مجلس الوزراء ونقل إليه تبعية الإشراف على الورش الإميرية وأستمر ذلك حتى عام (1905) حيث أنشأت إدارة الميكانيكا والتي سميت بعد ذلك مصلحة الميكانيكا والكهرباء عام (1925) ومنذ ذلك التاريخ استمرت المصلحة بذات الأسم و أصبحت ضمن البناء التنظيمي للوزارة الذي يضم مصلحتين هما مصلحة الميكانيكا والكهرباء ومصلحة الري إلى عهد قريب إلى أن تم التنظيم الأخير للوزارة بتقسيمها الحديث.