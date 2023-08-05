وقفة تضامنية فى باريس مع بيروت وضحايا انفجار المرفأ

إيمان حنا

أقامت لجنة التنسيق اللبنانية - الفرنسية (CCLF) وقفة تضامنية في ساحة تروكاديرو في باريس، بعنوان: "معًا من أجل لبنان وضحايا جريمة تفجير مرفأ بيروت"، وتحت شعار: "العدالة غير قابلة للتصرف، النسيان لا تسامح فيه، والإفلات من العقاب لا غفران عنه"، في حضور اغترابي حاشد، إحياء للذكرى السنوية الثالثة لجريمة تفجير مرفأ بيروت، وفق "الوكالة الوطنية لإعلام لبنان".

ورفع المتظاهرون الأعلام اللبنانية على وقع الأغاني الوطنية، وأطلقوا دعوات صارخة لكشف الحقيقة وتحقيق العدالة.

استهل الاحتفال بالنشيدين الوطني والفرنسي، بعدها ألقى رئيس "مواطنون لبنانيون حول العالم" الدكتور اليان سركيس كلمة باسم اللجنة، استذكر فيها ضحايا الجريمة الـ 235 وآلام 7000 جريح، مستنكراً عرقلة التحقيق القضائي، وضرب الحقيقة والعدالة. ودعا إلى "إجراء تحقيق دولي، من خلال تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية، وهو مطلب من أهالي الضحايا، ومن كل الشعب، والمجتمع الدولي".

وبعدها كانت دقيقة صمت حداداً على ضحايا التفجير، وتلاوة مهيبة لأسماء الضحايا الـ 235 . ثم، ألقى ممثل منظمة "هيومن رايتس ووتش" غير الحكومية احمد بن شمسي ، كلمة أشار فيها إلى "التزام منظمته السعي المستمرّ للدفع باتجاه تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية".