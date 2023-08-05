اليوم السابع
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وفد الجامعة العربية ينهى زيارته إلى موريتانيا للإعداد لقمة نوفمبر التنموية

السبت، 05 أغسطس 2023 01:24 م
وفد الجامعة العربية ينهى زيارته إلى موريتانيا للإعداد لقمة نوفمبر التنموية الجامعة العربية
بيشوى رمزى

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أنهي الوفد رفيع المستوى من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية زيارة استغرقت يومين إلي موريتانيا برئاسة السفير حسام زكي الأمين العام المساعد، وذلك بهدف الوقوف على الترتيبات الموضوعية واللوجستية الخاصة بالتحضير لعقد مؤتمر القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الخامسة والمزمع عقدها يوم 7 نوفمبر المقبل. 
 
وصرح السفير حسام زكي أن الوفد التقي خلال الزيارة بكل من وزير الخارجية الموريتاني ووزير التجارة والصناعة وكبار المسؤولين المعنيين بالاعداد للقمة، حيث استمع الوفد الى الشرح المقدم في الامور اللوجستية وكذلك في استعراض اهم المبادرات والأفكار المطروح بحثها في القمة التنموية.
 
وأوضح في هذا الإطار أن الدورة المقبلة للمحلس الاقتصادي والاجتماعي في نعاية الشهر الجاري سوف تحسم معظم الامور التي ينتظر ان تطرح على القمة في موريتانيا. 
 
وأضاف السفير حسام زكي انه تم أيضا القيام بزيارات إلى مركز المؤتمرات وترتيبات الإقامة للوفود العربية المشاركة في اعمال القمة، مشيرا إلي أن الترتيبات في مجملها تعتبر مرضية وتبشر بعقد قمة ناجحة. 
 
واختتم السفير زكي تصريحه بالاشارة إلي أن مثل تلك الزيارات تعد اعتيادية قبيل عقد القمم العربية للتاكد من انسجام التحضيرات مع منهج الجامعة في عقد مؤتمراتها الهامة. 
 
 

الجامعة العربية

القمة العربية التنموية

موريتانيا

السفير حسام زكي



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