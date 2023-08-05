نقابة الأطباء: إحالة 5 متهمين بالاعتداء على طبيب ببنها للمحاكمة سبتمبر المقبل

كتبت آية دعبس

قالت النقابة العامة للأطباء ، إن نيابة قسم ثان المنصورة، قد قررت إحالة خمسة متهمين بالاعتداء على الدكتور السيد عبد الخالق الدركي أستاذ القلب بطب بنها، إلى المحاكمة بجلسة السبت 23 سبتمبر المقبل.

قال الدكتور أحمد علي عضو مجلس النقابة العامة للأطباء أن قضية الدكتور الدركي ليست اعتداء على الأطباء فقط وإنما على المجتمع بأكمله، فقد استباح المتهمون مركز تقديم خدمة طبية للمرضى ساحة لمعركة قاصدين قتل الطبيب وتعطيل العمل الطبي معرضين حياة المرضى للخطر، وأضاف: أن النقابة العامة للأطباء تبنت القضية منذ بدايتها فقد تقدمت ببلاغ للنائب العام ورافق أعضاء مجلس النقابة الطبيب والمستشار القانوني للنقابة الطبيب في جميع جولات التحقيق بالنيابة، مؤكداً استمرار نقابة الأطباء في التدخل بالقضية حتى ينال الطبيب حقه وينال المعتدين جزاءهم.

من جانبه قال المستشار القانوني لنقابة الأطباء، إن النقابة اتهمت المعتدين باستعراض القوة والشروع في قتل الدكتور السيد عبد الخالق الدركي وحيازة سلاح وإتلاف منشأة طبية، مضيفاً أن هذه الاتهامات أيدتها مقاطع التصوير واقوال الشهود، وأكد أن الفريق القانوني للنقابة العامة للأطباء سيحضر جلسات المحاكمة ويتدخل في مواجهة المتهمين.

وتعود أحداث الواقعة إلى 6 يوليو العام الماضي قبيل عيد الأضحى المبارك عندما استجاب الدكتور السيد عبد الخالق الدركي لتوسلات أهالي مريضة بالكشف عليها ومتابعتها في أحد المراكز الطبية الخاصة بالمنصورة في إجازة عيد الأضحى، وتطلبت حالة المريضة إجراء قسطرة قلبية لها إلا أنه توفاها الله نتيجة سكتة قلبية مفاجئة، على إثرها اعتدى المتهمون على العاملين والمركز الطبي وأحدثوا إصابات بالطبيب تطلبت إجراء 68 غرزة جراحية له.