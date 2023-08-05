ميقاتى يكلف وزير الخارجية بالتواصل مع الأشقاء العرب لطمأنتهم على سلامة مواطنيهم

إيمان حنا

عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال فى لبنان نجيب ميقاتي اجتماعات مع كل من وزير الداخلية بسام مولوي ووزير الخارجية عبد الله بوحبيب لمتابعة التطورات المتصلة بالتحذيرات الصادرة عن سفارات السعودية والكويت وألمانيا لرعاياها في لبنان.وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء.

وأوضح البيان أنه بنتيجة البحث مع القيادات العسكرية والأمنية، أفادت المعطيات المتوافرة أن الوضع الأمني بالإجمال لا يستدعي القلق والهلع ، وان الاتصالات السياسية والأمنية لمعالجة أحداث مخيم عين الحلوة قطعت أشواطا متقدمة، والأمور قيد المتابعة الحثيثة لضمان الاستقرار العام ومنع تعكير الأمن أو استهداف المواطنين والمقيمين والسياح العرب والأجانب.

وقد كلف ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين بمهمة التواصل مع الأشقاء العرب لطمأنتهم إلى سلامة مواطنيهم في لبنان.

كما طلب من وزير الداخلية والبلديات بسام مولوى دعوة مجلس الأمن المركزى للانعقاد للبحث في التحديات التي قد يواجهها لبنان في هذه الظروف الإقليمية المتشنجة، واتخاذ القرارات المناسبة لحفظ الأمن في كل المناطق اللبنانية.