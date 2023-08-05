موسكو تعلن السيطرة على بلدة في لوجانسك وكييف تهاجم سفن روسية بمسيرات بحرية

وكالات

قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم السبت: "تم تحرير بلدة نوفوسيلوفسكوي في لوجانسك إثر الأنشطة النوعية والمهنية لوحدات مجموعة قوات "الغرب"، بالإضافة إلى ذلك، وأثناء إجراء عمليات اقتحام على جبهة واسعة، حسنت الكتائب الهجومية مواقعها على طول الخط الأمامي في بلدتي أولشانا وبرشوترافنيفو في مقاطعة خاركوف.

من ناحية أخرى، أكد مصدر في مركز تنسيق الإنقاذ البحري بمنطقة "نوفوروسيسك" تضرر سفينة روسية في الجزء الجنوبي من مضيق كيرتش جراء هجوم بزورق مسير أوكراني .

وقال المصدر في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك"الروسية اليوم السبت:" إن السفينة "إس إي جي"تعرضت لهجوم بمركبة مسيرة أوكرانية أحدث ثقبا في جسم السفينة"، مشيرا إلى أن الهجوم لم يسفر عن إصابة أفراد طاقم السفينة ولا توجد مخاطر حيال إمكانية غرقها .

وأضاف:" أن السفينة متوقفة في مكانها، ولم يسفر الحادث عن تسرب للوقود في المياه ".

من جانبها، أكدت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل البحري والنهاري أن السفينة متوقفة حاليا في الجزء الجنوبي من مضيق كيرتش.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أمس الجمعة إسقاط 13 طائرة مسيرة أوكرانية حاولت شن هجوم على أهداف في شبه جزيرة القرم .