من هو رئيس محكمة استئناف القاهرة الجديد؟.. تعرف على التفاصيل

كتب أحمد إسماعيل

يتولى المستشار محمد عامر محمد جادو رئيس محكمة استئناف بنى سويف، رئاسة محكمة استئناف القاهرة اعتبارا من يوم 19 سبتمبر المقبل، وذلك ضمن تشكيل رؤساء محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية الصادر فى يونيو الماضى.

الجدير بالذكر أن المستشار محمد عامر جادو قد أصدر العديد من الأحكام والقرارات فى قضايا شغلت الرأى العام المصرى والعربى ومن أبرزها.

قرار محكمة جنايات شمال القاهرة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد عامر جادو، بقبول طعن النيابة العامة على قرار قاضى المعارضات بإخلاء سبيل الرئيس السابق محمد حسنى مبارك على ذمة تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع معه واستمرار حبس الرئيس السابق.

وقرار محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك، نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، بضمان محل إقامتهما، على ذمة إعادة محاكمتهما فى قضية قصور الرئاسة، والمتهمين فيها بالاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية

وحكم محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو ببراءة 19 متهمًا بمحاولة اقتحام قصر الاتحادية الجمهورى واستخدام القوة والعنف ضد قوات الحرس، وحيازة أسلحة ومفرقعات.

وحكم محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، بمعاقبة المتهم "هاني. أ"، بالحبس سنة فى واقعة التحرش وطعن "سمية. ط"، المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة المول"، بسلاح أبيض فى وجهها.

وقرار محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، التنحى عن نظر محاكمة المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميا "بقتل والد طفل البامبرز" لاستشعار المحكمة الحرج.

يذكر أن مصر يوجد بها 8 محاكم استئناف وهى القاهرة، والإسكندرية، وطنطا، والمنصورة، وأسيوط، والإسماعيلية، وبنى سويف، وقنا، وتتسع دائرة اختصاص بعض هذه المحاكم لتشمل المحاكم الابتدائية الموجودة فى أكثر من محافظة كمأموريات بها.