مكافحة الإرهاب فى العراق: القبض على 8 إرهابيين فى مناطق متفرقة من البلاد

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أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، القبض على 8 إرهابيين في مناطق متفرقة من البلاد.

وذكر بيان للخلية- أوردته قناة (السومرية) الإخبارية- "أن استنادًا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني وإشراف رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول الركن عبد الوهاب الساعدي نفذ أفراد جهاز مكافحة الإرهاب سلسلة عمليات في مناطق متفرقة من البلاد، جاءت بمعلومات استخبارية دقيقة، حيث تم تنفيذ عملية سريعة ومباغتة في العاصمة بغداد، أسفرت عن إلقاء القبض على إرهابيين اثنين في منطقة الدورة".

وأضاف البيان أنه ضمن عمليات التنسيق والتعاون مع قسم مكافحة الإرهاب في السليمانية تم القبض على إرهابيين اثنين في المحافظة، لافتاً إلى القبض على أحد الإرهابيين في محافظة كركوك ضمن طريق السليمانية.

وفي عملية نوعية في محافظة ديالى، تم القبض على أحد المنتمين لعصابات داعش الإرهابية، وفي محافظة الأنبار ألقى الجهاز القبض على أحد الإرهابيين ووالده من المنتمين لعصابات داعش الإرهابي، وفي صحراء الحضر في محافظة نينوي، وبناء على معلومات استخبارية دقيقة تم هدم أحد الكهوف بالإضافة إلى 4 أنفاق كانت تعد مخازن أسلحة ومعدات لعصابات داعش الإرهابي، كما تم العثور على مخزن للأسلحة والعتاد في محافظة ديالي ناحية جلولاء وتم تفجير التالف منها.