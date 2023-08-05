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معامل تنسيق جامعة القاهرة جاهزة لاستقبال طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم

السبت، 05 أغسطس 2023 08:44 ص
معامل تنسيق جامعة القاهرة جاهزة لاستقبال طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم معامل تنسيق جامعة القاهرة
كتب ــ محمد صبحى

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ـ الخشت: تقديم كافة التسهيلات والخدمات للطلاب وأولياء أمورهم لإتمام عملية تسجيل الرغبات وحل أية مشكلة طارئة

ـ د. الخشت: تجهيز المعامل بكليات الهندسة والزراعة  والدراسات العليا للبحوث الإحصائية بأحدث أجهزة الحاسب الآلي والإنترنت وفريق فني لمساعدة الطلاب

 

تستقبل اليوم معامل تنسيق جامعة القاهرة بمقارها بكليات الهندسة والزراعة والدراسات العليا للبحوث الإحصائية، طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم إلكترونيًا، وتقديم التسهيلات اللازمة والخدمات المطلوبة طوال فترة التنسيق.

 

وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أنه تم تجهيز المعامل لاستقبال أكبر عدد من طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم؛ مؤكدًا أنه تم وضع خطة هذا العام لتنظيم عملية التسجيل داخل المعامل وخارجها، وتوفير أماكن مناسبة لانتظار الطلاب وأولياء أمورهم لعدم التزاحم والتكدس بالمعامل، مع التوجيه بتقديم التسهيلات اللازمة والخدمات المطلوبة.

 

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن المعامل الثلاثة معدة ومجهزة على أكمل وجه وتضم أجهزة حاسب آلي حديثة مزودة بالإنترنت وطابعات حديثة لطباعة بطاقات ترشيح الطلاب، كما يتواجد بمعامل تنسيق جامعة القاهرة موظفون مختصون لتقديم المعلومات الكافية للطلاب وأولياء الأمور، إلى جانب فنيين مدربين لحل أي مشكلة قد تطرأ.

 


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