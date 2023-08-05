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مصرع شاب وإصابة 4 آخرين إثر سقوطهم داخل بئر فى قنا

السبت، 05 أغسطس 2023 03:09 م
مصرع شاب وإصابة 4 آخرين إثر سقوطهم داخل بئر فى قنا اسعاف - أرشيفية
قنا ـ صابر سعيد

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لقى شخص مصرعه وأصيب 4 آخرون، اليوم السبت، إثر سقوطهم داخل بئر بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات يفيد مصرع شاب وإصابة 4 آخرين إثر سقوطهم داخل بئر بمنطقة المراشدة التابعة لمركز الوقف شمال محافظة قنا، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل الجثة والمصابي.
 
تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات وانتشال الجثة والمصابين ونقلهم للمستشفى لتلقى العلاج اللازم والجثة بمشرحة المستشفي.
 
 
 

 


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