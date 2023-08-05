مصرع شاب وإصابة 4 آخرين إثر سقوطهم داخل بئر فى قنا

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات يفيد مصرع شاب وإصابة 4 آخرين إثر سقوطهم داخل بئر بمنطقة المراشدة التابعة لمركز الوقف شمال محافظة قنا، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل الجثة والمصابي.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات وانتشال الجثة والمصابين ونقلهم للمستشفى لتلقى العلاج اللازم والجثة بمشرحة المستشفي.