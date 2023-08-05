"مسام": الألغام والمتفجرات تقتل أو تصيب طفلا يمنيا كل يومين

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قال المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن (مسام)، إن الألغام والذخائر غير المنفجرة تقتل أو تصيب طفل يمني كل يومين.

وذكر بيان لمشروع مسام - أوردته قناة اليمن الفضائية، اليوم السبت: "أن الألغام في اليمن تتسبب في موت أو إصابة طفل كل يومين لذلك جعل مشروع مسام مهمته تطهير اليمن من الألغام ومخلفات الحرب الأخرى".

وكان تقرير لمنظمة (إنقاذ الطفولة) كشف سابقا عن ارتفاع أعداد ضحايا الألغام الأرضية من الأطفال في اليمن، إلى ثمانية أضعاف خلال 5 سنوات.

يشار إلى أنه خلال السنوات الماضية قتل وأصيب آلاف الأطفال جراء انفجار الألغام والمتفجرات التي زرعتها مليشيا الحوثي بشكل واسع في عدة محافظات يمنية .