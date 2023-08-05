اليوم السابع
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محافظ القاهرة يعتمد نتيجة امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية

السبت، 05 أغسطس 2023 03:44 م
محافظ القاهرة يعتمد نتيجة امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية اللوا ء خالد عبد العال محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 / 2023 بنسبة نجاح بلغت 84.9%، حيث تقدم للامتحان 33374 طالبا وطالبة، حضر منهم 25828 نجح منهم 21927 طالبا وطالبة.
 
كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح بلغت ٩٠% والإعدادية المهنية بنسبة نجاح ١٠٠%.
 
كما اعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح بلغت 100 % ، وبلغت نسبة النجاح للصم وضعاف السمع 100% بينما بلغت نسبة النجاح بالقسم الدولى 97.9 %.

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