محافظ القاهرة يعتمد نتيجة امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية

كتب سيد الخلفاوى

اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 / 2023 بنسبة نجاح بلغت 84.9%، حيث تقدم للامتحان 33374 طالبا وطالبة، حضر منهم 25828 نجح منهم 21927 طالبا وطالبة.

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح بلغت ٩٠% والإعدادية المهنية بنسبة نجاح ١٠٠%.

كما اعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح بلغت 100 % ، وبلغت نسبة النجاح للصم وضعاف السمع 100% بينما بلغت نسبة النجاح بالقسم الدولى 97.9 %.