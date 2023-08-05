محافظة أسوان تشارك فى مهرجان الخزف العالمى بالصين.. أكتوبر المقبل

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

تشارك محافظة أسوان، فى فعاليات مهرجان الخزف العالمى الذى تنظمه مدينة جينج دا جين Jing de Zhen عاصمة الخزف فى دولة الصين، خلال شهر أكتوبر المقبل، وذلك من خلال دعوة رسمية قدمتها عمدة المدينة السيدة "هو زومى".

ويعد مهرجان الخزف العالمى بالصين، مهرجان دولى يقام سنويًا ويشارك فيه نحو 13 دولة من مختلف العالم، ويقام خلال شهر أكتوبر وتستضيفه مدينة "جينج دا جين" التى يطلق عليها عاصمة الخزف الصينية، وتعد موطن إنتاج الخزف والسيراميك بالصين، وتضم 1100 مصنع تخدمهم 20 ألف منطقة توزيع فى العالم وهى أكبر مدينة لإنتاج وتصدير الخزف.

ومن جانبه، أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أنه التقى وفد مدينة "جينج دا جين" الصينية، والتى تعد عاصمة الخزف فى دولة الصين، وذلك على هامش زيارتهم لأسوان، وتم استعراض كافة المجالات والحوافز الاستثمارية والثروات التعدينية والمحجرية والمقومات السياحية التى تذخر بها أسوان من خلال عروض وأفلام تسجيلية للمدينتين تتضمن العديد من الفرص الاقتصادية والمشروعات المستقبلية.

وأوضح محافظ أسوان، أنه استعرض مع الوفد الصينى مقترح إقامة مدينة للجرانيت والرخام بأسوان، وأيضًا مقترح إنشاء المركز الثقافى المصرى الصينى للحرف التراثية والإبداعية ليكون مركزًا عالميًا متخصص فى فنون صناعة الخزف والفخار والسيراميك والمشغولات اليدوية بالتعاون مع جامعة أسوان، وكذا تفعيل الاستثمار الصينى فى المشروعات المتنوعة التى سيتم تنفيذها فى المنطقة اللوجستية المتكاملة بكركر لدعم سبل التصدير لأفريقيا وأوروبا وآسيا فى المجال الصناعى والتجارى.

يشار إلى أن زيارة وفد المدينة الصينية لأسوان، على مدار 3 أيام، يتضمن جولة بمصنع كيما والسد العالى والمركز الثقافى الإفريقى " متحف النيل الوثائقى سابقًا "، بالإضافة إلى المركز الحرفى لذوى الإعاقة.



وفد جينج دا جين Jing de Zhen الصينية خلال زيارته لأسوان (1)



وفد جينج دا جين Jing de Zhen الصينية خلال زيارته لأسوان (2)



وفد جينج دا جين Jing de Zhen الصينية خلال زيارته لأسوان (3)