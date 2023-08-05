اليوم السابع
Ads
السبت، 05 أغسطس 2023 04:00 ص
أكرم القصاص

الرئيسية أخبار المحافظات

محافظة أسوان تشارك فى مهرجان الخزف العالمى بالصين.. أكتوبر المقبل

السبت، 05 أغسطس 2023 04:00 ص
محافظة أسوان تشارك فى مهرجان الخزف العالمى بالصين.. أكتوبر المقبل جانب من الوفد
أسوان – عبد الله صلاح السبيع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تشارك محافظة أسوان، فى فعاليات مهرجان الخزف العالمى الذى تنظمه مدينة جينج دا جين Jing de Zhen عاصمة الخزف فى دولة الصين، خلال شهر أكتوبر المقبل، وذلك من خلال دعوة رسمية قدمتها عمدة المدينة السيدة "هو زومى".

ويعد مهرجان الخزف العالمى بالصين، مهرجان دولى يقام سنويًا ويشارك فيه نحو 13 دولة من مختلف العالم، ويقام خلال شهر أكتوبر وتستضيفه مدينة "جينج دا جين" التى يطلق عليها عاصمة الخزف الصينية، وتعد موطن إنتاج الخزف والسيراميك بالصين، وتضم 1100 مصنع تخدمهم 20 ألف منطقة توزيع فى العالم وهى أكبر مدينة لإنتاج وتصدير الخزف.

ومن جانبه، أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أنه التقى وفد مدينة "جينج دا جين" الصينية، والتى تعد عاصمة الخزف فى دولة الصين، وذلك على هامش زيارتهم لأسوان، وتم استعراض كافة المجالات والحوافز الاستثمارية والثروات التعدينية والمحجرية والمقومات السياحية التى تذخر بها أسوان من خلال عروض وأفلام تسجيلية للمدينتين تتضمن العديد من الفرص الاقتصادية والمشروعات المستقبلية.

وأوضح محافظ أسوان، أنه استعرض مع الوفد الصينى مقترح إقامة مدينة للجرانيت والرخام بأسوان، وأيضًا مقترح إنشاء المركز الثقافى المصرى الصينى للحرف التراثية والإبداعية ليكون مركزًا عالميًا متخصص فى فنون صناعة الخزف والفخار والسيراميك والمشغولات اليدوية بالتعاون مع جامعة أسوان، وكذا تفعيل الاستثمار الصينى فى المشروعات المتنوعة التى سيتم تنفيذها فى المنطقة اللوجستية المتكاملة بكركر لدعم سبل التصدير لأفريقيا وأوروبا وآسيا فى المجال الصناعى والتجارى.

يشار إلى أن زيارة وفد المدينة الصينية لأسوان، على مدار 3 أيام، يتضمن جولة بمصنع كيما والسد العالى والمركز الثقافى الإفريقى " متحف النيل الوثائقى سابقًا "، بالإضافة إلى المركز الحرفى لذوى الإعاقة.

وفد جينج دا جين Jing de Zhen الصينية خلال زيارته لأسوان (1)
وفد جينج دا جين Jing de Zhen الصينية خلال زيارته لأسوان (1)

 

وفد جينج دا جين Jing de Zhen الصينية خلال زيارته لأسوان (2)
وفد جينج دا جين Jing de Zhen الصينية خلال زيارته لأسوان (2)

 

وفد جينج دا جين Jing de Zhen الصينية خلال زيارته لأسوان (3)
وفد جينج دا جين Jing de Zhen الصينية خلال زيارته لأسوان (3)

 

وفد جينج دا جين Jing de Zhen الصينية خلال زيارته لأسوان (4)
وفد جينج دا جين Jing de Zhen الصينية خلال زيارته لأسوان (4)

 

 


مدينه جينج دا جين

Jing de Zhen

مهرجان الخزف العالمى

الخزف الصينى

اسوان

اخبار مصريه

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة

محمود الشريف أيقونة صناعة الخزف والفخار بتونس.. أول من تعلم على يد السويسرية إيفيلين بوريه.. أنشأ ورشته الخاصة وسافر بمنتجاته إلى العديد من دول العالم.. أنشأ أول جمعية للخزافين وأسس مهرجان تونس السنوى.. صور

الإثنين، 03 يوليو 2023 11:00 م

10 معلومات حول مشاركة القطاع الخاص وتطوير مصانع الخزف بـ100 مليون جنيه

الخميس، 01 يونيو 2023 02:00 ص

صناع الخزف إيديهم تتلف فى حرير.. ورثوا المهنة أبا عن جد وبيحولوا الطين لتحف

الأحد، 14 مايو 2023 08:00 ص

"اليوم السابع" داخل متحف جامعة عين شمس بقصر الزعفران.. المتحف يضم مجموعة من النياشين والأوسمة والميداليات التذكارية للمملكة المصرية.. وخزف من صناعة غيبي التوريزي رائد الخَزَّافين فى زمن المماليك.. صور

الثلاثاء، 09 مايو 2023 09:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة