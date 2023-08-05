للحصول على نوم هادئ.. 5 طرق للتغلب على القلق ليلا

كتب – حسام الشقويرى

يمكن أن يكون القلق في الليل تجربة محبطة ومربكة، ولكن هناك طرق للتغلب عليها، من خلال فهم أسباب إثارة القلق في الليل وممارسة استراتيجيات التأقلم الفعالة ، يمكنك تقليل مشاعر القلق وتحسين نوعية نومك. تذكر أنه من المهم طلب المساعدة إذا كنت تعاني من القلق ، حيث تتوفر العديد من العلاجات الفعالة وفقا لما نشره موقع onlymyhealth

طرق التغلب على القلق في الليل

1 - أنشئ روتينًا مهدئًا لوقت النوم

يمكن أن يساعد إنشاء روتين مهدئ لوقت النوم في إرسال إشارات إلى عقلك بأن الوقت قد حان للاسترخاء. يمكن أن يشمل ذلك أنشطة مثل قراءة كتاب أو أخذ حمام دافئ أو ممارسة تقنيات الاسترخاء مثل التنفس العميق أو التأمل.

2 - ممارسة عادات نوم جيدة

يمكن أن تساعد النظافة الجيدة للنوم في تحسين نوعية نومك، والتي بدورها يمكن أن تقلل من القلق في الليل. يمكن أن يشمل ذلك تجنب الكافيين قبل النوم ، والحفاظ على غرفة نومك باردة ومظلمة ، والالتزام بجدول نوم منتظم.

3 - الحد من التعرض للشاشات

يمكن أن يتداخل التعرض للشاشات ، مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية ، مع نومنا ويساهم في الشعور بالقلق. حاول الحد من تعرضك للشاشات لمدة ساعة على الأقل قبل موعد النوم لمنح عقلك فرصة للاسترخاء.

4 - تحدى الأفكار السلبية

عندما تشعر بالقلق في الليل، فمن السهل أن تنغمس في الأفكار السلبية والمخاوف. تحدي هذه الأفكار عن طريق سؤال نفسك عما إذا كانت صحيحة حقًا أو ما إذا كانت هناك طريقة أخرى للنظر إلى الموقف يمكن أن يساعد في تقليل القلق.

5 - تحدث إلى شخص ما

يمكن أن يساعد التحدث إلى شخص ما ، سواء كان صديقًا أو فردًا من العائلة أو متخصصًا في الصحة العقلية ، في تخفيف مشاعر القلق. قد يكون من المريح معرفة أنك لست وحدك وأن الآخرين قد مروا بمشاعر مماثلة.