اليوم السابع
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لقاء أخوى بين الرئيس السيسى والشيخ محمد بن زايد بمدينة العلمين

السبت، 05 أغسطس 2023 03:04 م
لقاء أخوى بين الرئيس السيسى والشيخ محمد بن زايد بمدينة العلمين الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان
كتب محمد الجالى

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة العلمين، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، حيث دار لقاء أخوي بين الرئيسين، تم خلاله تأكيد قوة العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، وبحث سبل مواصلة العمل لتعزيز أطر وآليات التعاون المشترك بين الدولتين، بما في ذلك في المجالات الاقتصادية والتنموية، على النحو الذي يحقق تطلعات الشعبين المصري والإماراتي نحو التقدم والاستقرار والازدهار.
 
كما بحث الرئيسان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، حيث تطابقت الرؤى بشأن أهمية تكثيف العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات المتنامية في المنطقة والعالم.
 
وأكد الرئيسان حرصهما على مواصلة التنسيق الوثيق على جميع المستويات في ضوء ما يربط البلدين من أواصر تاريخية وطيدة على المستويين الرسمي والشعبي.
 
لقاء الرئيس السيسى والشيخ محمد بن زايد بمدينة العلمين (1)
لقاء الرئيس السيسى والشيخ محمد بن زايد بمدينة العلمين (1)

لقاء الرئيس السيسى والشيخ محمد بن زايد بمدينة العلمين (2)
لقاء الرئيس السيسى والشيخ محمد بن زايد بمدينة العلمين (2)

لقاء الرئيس السيسى والشيخ محمد بن زايد بمدينة العلمين (3)
لقاء الرئيس السيسى والشيخ محمد بن زايد بمدينة العلمين (3)

 


السيسي

الرئيس السيسي

محمد بن زايد

مصر والامارات

مدينة العلمين

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