عُمان: احتفال بمرور 45 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية مع الصين

إيمان حنا

أقامت سفارة الصين فى مسقط احتفالية بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية العمانية – الصينية، بمشاركة خليفة بن علي بن عيسى الحارثي، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، كما حضر الحفل عدد من المسؤولين بسلطنة عُمان ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى السلطنة وشخصيات المجتمع.

وأكد الحارثى، أن الاحتفاء بهذه المناسبة هو مؤشر على عمق وأهمية هذه العلاقات ونسعى جميعًا من الجانبين العُماني والصيني لتعزيزها خاصة على المستوى الاقتصادي لتحقيق الفائدة للبلدين والشعبين الصديقين.

من جانبها أشادت لي لينغ بينغ سفيرة الصين المعتمدة لدى سلطنة عُمان في كلمتها خلال الاحتفال بعمق العلاقات الثنائية بين سلطنة عُمان وجمهورية الصين الشعبية، مؤكدة على أن التعاون الثنائي بين الجانبين تطور بشكل سريع ومتنامٍ وشمل الكثير من المجالات.

تضمن الحفل مشاركة موسيقيين عمانين وصينيين بالاضافة الى معروضات للفخار والخط الصيني، كما تم خلال المناسبة تدشين الطابع البريدي التذكاري لإقامة العلاقات العمانية -الصينية.