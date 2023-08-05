علامة تحذيرية حول عينيك ناتجة عن ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم

كتبت فاطمة خليل

ارتفاع الكوليسترول هو حالة صامتة يمكن أن تتراكم ببطء في الشرايين دون التسبب في العديد من الأعراض. هذا يمكن أن يزيد من خطر إصابتك بمشاكل خطيرة في القلب والأوعية الدموية، فيما يلي علامة تحذير من ارتفاع نسبة الكوليسترول التي يمكن العثور عليها حول عينيك، بحسب موقع تايمز أوف إنديا.

Xanthelasma أو الزانثلازما عبارة عن نتوء أصفر يمكن رؤيته على جلد الجفن أو بالقرب منه. يتم تحفيزها عن طريق ترسبات الدهون المكونة من الكوليسترول الضار.نصف الأشخاص الذين يعانون من الزانثلازما لديهم مستويات عالية من الكوليسترول ، وفقًا للخبراء عادة ما يرى مقدمو الرعاية الصحية هذه في الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول بسبب عوامل وراثية أو من أمراض الكبد.

تتميز Xanthelasma بوجود كتل بيضاء مائلة للصفرة حول عينيك يمكنك رؤيتها في المرآة.Xanthelasmas غير مؤلمة ولا تسبب أي حكة. يمكن أن تكون قبيحة المظهر عند النظر إليها . استشر طبيبك للتشخيص إذا لاحظت هذه الأعراض حول عينيك ، فمن المهم استشارة طبيبك للحصول على التشخيص والعلاج المناسبين. قد تكون هذه الكتل ناتجة عن عوامل صحية أخرى غير ارتفاع الكوليسترول ، لذلك من الضروري أن تفحص نفسك من قبل الطبيب. تغييرات في نمط الحياة لخفض مستويات الكوليسترول ​فيما يلي بعض التغييرات البسيطة والفعالة في نمط الحياة لتقليل ارتفاع الكوليسترول ومنع ارتفاعه في المقام الأول: اتباع نظام غذائي قليل الملح وغني بالفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة

قلل من كمية الدهون الحيوانية واستهلك الدهون الجيدة باعتدال

فقدان الوزن الزائد والحفاظ على وزن صحي

الإقلاع عن التدخين

تمرن في معظم أيام الأسبوع لمدة 30 دقيقة على الأقل

تحكم في مستويات التوتر لديك

مضاعفات ارتفاع الكوليسترول

يمكن أن يؤدي تراكم الكوليسترول على جدران الشرايين إلى تقليل تدفق الدم عبر الشرايين. يمكن أن يؤدي ذلك إلى ألم في الصدر (الذبحة الصدرية) وأعراض أخرى لمرض الشريان التاجي. إذا تمزقت اللويحات يمكن أن تتشكل جلطة دموية في موقع تمزق اللويحات. هذا يمكن أن يمنع تدفق الدم إلى جزء من قلبك يتوقف ، مما يعرضك لخطر الإصابة بنوبة قلبية. إذا تم حظر تدفق الدم إلى جزء من دماغك ، فسوف تصاب بسكتة دماغية.

تعد إدارة مستويات الكوليسترول لديك من خلال نمط حياة صحي وإجراء فحوصات منتظمة أمرًا ضروريًا للحفاظ على كل هذه المضاعفات التي تهدد الحياة بعيدًا عنك.