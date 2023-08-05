ظهور سلالة جديدة من أوميكرون باسم "إيريس" والصحة العالمية تخضعها للمراقبة

كتبت أمل علام

كشف خبراء الصحة، عن أن هناك متغيرًا جديدًا لفيروس كورونا بدأ ينتشر في بريطانيا يحمل اسم "إيريس" وسط ارتفاع في الحالات، حيث أعلنت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدةUKHSA هذا الأسبوع أن متغير أوميكرون Omicron العرضي EG.5.1 هو متغير جديد لفيروس كورونا، إنه ثاني أكبر متغير يمثل ما يقرب من 15% من جميع الحالات.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" إن هناك نوعًا آخر من كورونا ينتشر في بريطانيا - لكن الخبراء أصروا اليوم على أنه لا يوجد ما يدعو للذعر.

دق رؤساء وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة UKHSA ناقوس الخطر بشأن سلالة إيريس الجديدة، قائلين إنها تشكل بالفعل واحدة من كل 7 حالات جديدة بعد وصولها إلى المملكة المتحدة في نهاية شهر مايو، بدأت معدلات دخول المستشفى في الارتفاع أيضًا، مما أثار مخاوف من أن بريطانيا قد تكون على وشك التعرض لموجة جديدة.

ومع ذلك، ادعى الخبراء اليوم أنها لا تظهر أي علامة على كونها أكثر خطورة من السلالات الأخرى المنتشرة، بما في ذلك سلفها أوميكرون ، يقول المسؤولون أيضًا إنهم يراقبون "عن كثب" انتشار الفيروس.

قال الدكتور سيمون كلارك، عالم الأحياء الدقيقة في جامعة ريدينج ، إنه سيستمر كورونا في التغيير والتكيف، لذلك لا ينبغي أن نشعر بالصدمة أو القلق لمجرد ظهور متغيرات جديدة وتسبب أعدادًا متزايدة من الإصابات، موضحا، إن الحماية من الأمراض الخطيرة التي يوفرها التطعيم لا تزال موجودة، وبينما ترتفع أعداد الإصابات وتنخفض، تظل حالات دخول المستشفيات والوفيات منخفضة بشكل يبعث على الاطمئنان،"

قال البروفيسور بول هانتر، أخصائي الأمراض المعدية المرموق، إنه من السابق لأوانه تحديد كيف سيؤثر إيريس، المعروف علميًا باسم EG.5.1، على بريطانيا.

يدعي رؤساء الصحة أن المتغير لديه بالفعل نسبة انتشار بنسبة 20.5 % على السلالات الأخرى، تشير البيانات أيضًا إلى أنها تمثل 14.6 % من الحالات، مما يجعلها ثاني أكثر انتشارًا في المملكة المتحدة، استندت معدلات النمو على عينات الاختبار الإيجابية التي أجريت في المستشفيات.

وفي الوقت نفسه، كان ايريس العرضي من Omicron – اوميكرون المسمى XBB.1.16 - هو البديل الأكثر شيوعًا، حيث تسبب في 39.4 % من جميع الحالات،

قال البروفيسور بول هانتر، إن سلالة EG.5.1 من المرجح أن تصبح مهيمنة في مرحلة ما وتزيد من إجمالي الإصابات ولكن ربما ليس بشكل كبير.

وأضاف: إن من سمات المناعة للمتغيرات الجديدة أن المناعة ضد العدوى تقل لكن المناعة ضد المرض الشديد تظل قوية.

وقالت الصحيفة ، لقد أضاف رؤساء منظمة الصحة العالمية سلالة EG.5.1 إلى قائمة متغيرات اميكرون Omicron الخاضعة للمراقبة في يوليو، على الصعيد العالمي، تمثل إيريس - المعروفة في الأساطير اليونانية بإلهة الفتنة والخلاف - حوالي 20 % من سلاسل كورونا في آسيا، و 10 % من التسلسلات من أوروبا و 7 % في أمريكا الشمالية، يأتي ذلك في الوقت الذي حذر فيه الخبراء الشهر الماضي من أن ارتفاع حالات كورونا.

تعرضت اليابان لارتفاع حاد في الإصابات بفيروس كورونا في الأسابيع الأخيرة، حيث يتوقع الخبراء أن يستمر هذا الاتجاه وسط ارتفاع درجات الحرارة وتراجع المناعة على مستوى السكان وبداية موسم العطلات.