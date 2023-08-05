طرق تقليل مستويات الكوليسترول.. اعرف فوائد الطماطم

كتبت إيناس البنا

تعتبر الطماطم من العناصر الأساسية في معظم المطابخ حول العالم، فهى متعددة الاستخدامات يمكن طهيها أو تناولها نيئة كصلصة للسلطة. من أهم الأشياء المتعلقة بالطماطم ارتباطها بتحسين صحة القلب، وقال بعض الباحثين إن لها تأثيرات مخفضة للكوليسترول ، لكنهم غير متأكدين حقًا من السبب.

كيف يؤثر ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم على صحة القلب



يمكن أن يؤثر ارتفاع الكوليسترول بشكل كبير على صحة القلب لأنه يؤدي إلى تراكم الترسبات الدهنية (اللويحات) في الشرايين ، وهي حالة تعرف باسم تصلب الشرايين."

وهذا يمكن أن يحد من تدفق الدم ، مما يؤدي إلى ألم في الصدر، والجلطات الدموية ، وحتى النوبات القلبية أو السكتات الدماغية، مع مرور الوقت ، يمكن أن تتمزق هذه اللويحات، مما يؤدي إلى حدوث جلطة دموية يمكن أن تمنع تدفق الدم إلى القلب أو الدماغ.

وفقًا لاتحاد القلب العالمي (WHF) ، يتسبب ارتفاع الكوليسترول في وفاة 40.4 ألف شخص سنويًا على مستوى العالم، يضيف الجسم الصحي أنه عامل خطر رئيسي لأمراض القلب والسكتة الدماغية في كل من البلدان ذات الدخل المرتفع والمنخفض.

هل الطماطم تساعد على خفض نسبة الكوليسترول؟



إن الطماطم غنية بالليكوبين ، أحد مضادات الأكسدة القوية المعروفة بفوائدها الصحية للقلب، "الليكوبين هو سبب هذا اللون الأحمر. إنه يعمل كمضاد للأكسدة وتتمثل وظيفته في إزالة الجذور الحرة ، والتي يمكن أن تؤدي إلى أمراض مضادة للالتهابات ومشاكل في القلب ومرض السكري والسرطان والتهاب المفاصل.

فحصت دراسة نُشرت في مجلة Food and Chemical Toxicology آثار تناول عصير الطماطم الغذائي على الالتهابات ومقاومة الأنسولين وارتفاع الكوليسترول . ووجد أن المشاركين الذين لجأوا إلى عصير الطماطم لم يختبروا فقط انخفاضًا كبيرًا في علامات الالتهاب مثل TNF-α و IL-6 ، ولكن تم أيضًا تقليل كوليسترول LDL لديهم.

ولكن وفقا لموقع " OnlyMyHealth"، بينما قد يساهم اللايكوبين في صحة القلب على نطاق أوسع ، لا يوجد دليل علمي مباشر حتى الآن على أن الطماطم تقلل على وجه التحديد من مستويات الكوليسترول.

كيفية إدارة مستويات الكوليسترول بشكل فعال

إليك كيفية إدارة أو خفض مستويات الكوليسترول لديك:

اتبع نظامًا غذائيًا غنيًا بالفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية. ركز على الأطعمة المعروفة بخصائصها الخافضة للكوليسترول ، مثل الشوفان والشعير والبقوليات والمكسرات والبذور.

قلل من تناول الدهون المشبعة والمتحولة الموجودة في منتجات الألبان عالية الدسم واللحوم الحمراء والأطعمة المصنعة.

مارس نشاطًا بدنيًا منتظمًا ، حيث يمكن أن يساعد في زيادة نسبة الكوليسترول الحميد وخفض الكوليسترول الضار. يوصي الدكتور راي بممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل كل يوم.

تجنب التدخين واستهلاك الكحول لأن هاتين العادات يمكن أن تؤثر على مستويات الكوليسترول لديك وتؤثر على صحة القلب.

يمكن أن تساهم زيادة الوزن أو السمنة في ارتفاع مستويات الكوليسترول ، لذا فإن الحفاظ على وزن صحي من خلال النظام الغذائي وممارسة الرياضة أمر بالغ الأهمية.

يمكن أن يؤثر الإجهاد المزمن على مستويات الكوليسترول ، لذا ابحث عن طرق لإدارة التوتر من خلال تقنيات الاسترخاء أو اليقظة أو الهوايات.

قد يحتاج بعض الأشخاص إلى أدوية لخفض الكوليسترول ، مثل الستاتين أو الإيزيتيميب، هذه الأدوية إلى جانب التغييرات في نمط الحياة تلعب دورًا حيويًا في خفض مستوى الكوليسترول في الدم.